聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸配入籍年限縮短 邱太三：潘朵拉之盒

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
陸委會主委邱太三今天出席立法院內政委員會進行業務報告並備質詢，他呼籲中共把握台灣選後新局與契機，重新建構兩岸善意互信。記者林伯東／攝影
陸委會主委邱太三今天出席立法院內政委員會進行業務報告並備質詢，他呼籲中共把握台灣選後新局與契機，重新建構兩岸善意互信。記者林伯東／攝影

立法院內政委員會昨天召開全體委員會議，邀請陸委會主委邱太三列席報告業務概況並備詢，在野黨提出縮短陸配入籍年限成攻防焦點。邱太三答詢表示，此案茲事體大，如同「潘朵拉的盒子」，會讓陸配、外配產生更多爭議，利弊得失要思考清楚再來推動。

無黨籍立委高金素梅質詢時表示，是否有任何數據可以支持陸配相比於外配更容易違反國安相關法律，「如果沒有，這就是假議題」，她又表示，陸配探親家屬依法不得在台居留（停留）超過六個月以上，未能使用健保，陸配七十歲以上的家屬依親定居一年限額六十人，浪費健保也是假議題。高金素梅直言，綠委若覺得不公平，為什麼執政八年不修改？

高金素梅指出，蔡政府二○二○年六月的「公民與政治權利公約」第三次國家報告提出，擬將陸配取得身分證年限調整與外籍配偶一致，過去八年民進黨是立院多數黨，陸委會當時也參與報告撰寫，如今又改口，對蔡政府人權政策跳票感到非常錯愕。

民進黨立委黃捷則要求將陸配和外配適用的兩岸條例、國籍法對照討論。她說，若縮短陸配入籍年限，是否比照外配，要求陸配放棄「中國國籍」；或參考美、澳作法，讓陸配透過入籍儀式，宣誓效忠台灣；或要求陸配比照外配先考歸化考試？

邱太三回應，若要求陸配放棄國籍會讓整個法定流程再度調整，「茲事體大」，涉及憲法增修條文對兩岸的定位；至於具有政治性意涵的儀式程序，還需喬出共識。

邱太三表示，過去二○一二年、二○一六年兩次草案沒能通過，因為爭議大，很多問題糾結在一起，如「潘朵拉的盒子」，會讓陸配、外配權益產生更多爭議。他表示，要比較利弊得失，取得社會共識，不讓陸配成為關注甚至批評的焦點，陸委會將在生活、工作與社福上給予陸配充分照顧。

外配 邱太三 陸配

延伸閱讀

民進黨4年前曾挺陸配入籍年限同外配 高金素梅狠批綠營「自我打臉」

【重磅快評】蔡政府要陸方釋善意 鑰匙卻在賴清德手裡

羅智強舌戰邱太三阻答詢 蘇巧慧酸「問問題丟了就跑」

陸船案泉州市長嗆「極其憤慨」 邱太三：沒什麼好回應

相關新聞

中菲南海衝突 美菲討論共同防禦

菲律賓官員說，中國海警五日在南海向菲國補給船發射高壓水柱，致四名菲律賓海軍受傷，是菲國展開運補以來最嚴重事件，菲美已就何...

陸配入籍年限縮短 邱太三：潘朵拉之盒

立法院內政委員會昨天召開全體委員會議，邀請陸委會主委邱太三列席報告業務概況並備詢，在野黨提出縮短陸配入籍年限成攻防焦點。...

陸「穿梭外交」盼調停俄烏戰爭 余茂春點2方面不適合：沒產生實質良性作用

中國政府日前派遣代表李輝前往歐洲，就中方所稱「推動政治解決烏克蘭危機」展開穿梭外交。但美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春...

又是一套新理論！習近平要推「新質生產力」 學者：大陸地方官員會非常頭疼

過去數周以來，中國官媒一直在連篇累牘地宣傳習近平促進中國經濟發展的新倡議。這位中國黨和國家領導人希望加快在未來技術領域的前進速度，並逐...

提出最新涉台表述 大陸政協主席王滬寧：堅定不移推進祖國統一大業

大陸全國政協主席王滬寧7日參加人大台灣代表團審議，做出最新的涉台表述，他表示要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分...

釋出軍事訊號？習近平出席解放軍人大會議 喊做好「海上軍事鬥爭準備」

中共總書記習近平釋出最新的軍事訊號，今天他在出席大陸十四屆人大二次會議的解放軍與武警代表團會議時指出，「要統籌海上軍事鬥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。