陸配入籍年限縮短 邱太三：潘朵拉之盒

立法院內政委員會昨天召開全體委員會議，邀請陸委會主委邱太三列席報告業務概況並備詢，在野黨提出縮短陸配入籍年限成攻防焦點。邱太三答詢表示，此案茲事體大，如同「潘朵拉的盒子」，會讓陸配、外配產生更多爭議，利弊得失要思考清楚再來推動。

無黨籍立委高金素梅質詢時表示，是否有任何數據可以支持陸配相比於外配更容易違反國安相關法律，「如果沒有，這就是假議題」，她又表示，陸配探親家屬依法不得在台居留（停留）超過六個月以上，未能使用健保，陸配七十歲以上的家屬依親定居一年限額六十人，浪費健保也是假議題。高金素梅直言，綠委若覺得不公平，為什麼執政八年不修改？

高金素梅指出，蔡政府二○二○年六月的「公民與政治權利公約」第三次國家報告提出，擬將陸配取得身分證年限調整與外籍配偶一致，過去八年民進黨是立院多數黨，陸委會當時也參與報告撰寫，如今又改口，對蔡政府人權政策跳票感到非常錯愕。

民進黨立委黃捷則要求將陸配和外配適用的兩岸條例、國籍法對照討論。她說，若縮短陸配入籍年限，是否比照外配，要求陸配放棄「中國國籍」；或參考美、澳作法，讓陸配透過入籍儀式，宣誓效忠台灣；或要求陸配比照外配先考歸化考試？

邱太三回應，若要求陸配放棄國籍會讓整個法定流程再度調整，「茲事體大」，涉及憲法增修條文對兩岸的定位；至於具有政治性意涵的儀式程序，還需喬出共識。

邱太三表示，過去二○一二年、二○一六年兩次草案沒能通過，因為爭議大，很多問題糾結在一起，如「潘朵拉的盒子」，會讓陸配、外配權益產生更多爭議。他表示，要比較利弊得失，取得社會共識，不讓陸配成為關注甚至批評的焦點，陸委會將在生活、工作與社福上給予陸配充分照顧。