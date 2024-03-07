展望兩岸和美中 邱太三：要降溫、李大維：審慎樂觀

陸委會主委邱太三、海基會董事長李大維7日列席立院內政委員會全體委員會議，報告業務概況並備詢，面對藍委追問對兩岸和美中關係的評估，邱太三表示，「當然是要降溫啦」，但一個巴掌拍不響，我們在等待對方（中國大陸）；李大維則說，他認為陸方對是否繼續取消ECFA關稅優惠會審慎處理，對美中關係則是「審慎樂觀」。

國民黨牛煦庭詢問，先前傳出中共中聯部長劉建超可能接外長，但目前尚無宣布，陸委會、海基會對人事安排有何看法。邱太三回應稱，大陸以黨領政，原以為三中全會就完成人事布局安排，再交由人大處理，但這次沒有，確實值得後續注意；李大維說，劉建超是資深外交官，過去普遍認為他姿態較柔軟，所以外媒持樂觀態度。

因此，牛煦庭說，美中關係會影響兩岸，若相對鴿派的劉建超沒有擔任外長，以及外傳美國務卿布林肯春季訪華尚不明朗，我政府如何解讀？邱太三表示，美中去年建立一定階層工作機制安排，加上年末美國總統大選，中國大陸對美國整體情勢會審慎處理，近期雙方也都持續接觸避免意外；李大維說，中華民國外交官都是審慎樂觀，「但我們也盡可能想到壞的狀況」，希望看到美中關係和緩。

牛煦庭繼續追問，從金門海域到大陸取消ECFA部分關稅優惠，我團客赴陸政策轉彎，現在兩岸情勢升溫，陸委會如何和對岸溝通？邱太三稱，我們「當然是要降溫啦」，但一個巴掌拍不想，我們在等待對方，因為談判過程中各有所堅持，他們（中國大陸）可能因為政治敏感，我們會持續關注後續反應。

就今年大陸取消ECFA關稅優惠項目是否可能進一步擴大，李大維說，ECFA是互利互惠，不是單方面，取消也可能造成對台商、外商的連鎖反應，陸方會非常審慎處理，不會憑一、兩個原因做決定，「我還是審慎樂觀」。

牛煦庭強調，陸委會、海基會對兩岸、美中關係的掌握跟預判，會影響其他部會處理問題的具體方式，若認為樂觀降溫，政府就會朝那邊對焦，如果會升溫，就早點講，不要再出現像團客赴陸「熱臉貼冷屁股」，兩岸局勢掌握不好政策轉彎，影響其他部會執行。他說，雖然都希望審慎樂觀，但現在看起來山雨欲來，政府要為局勢升溫做全面準備。

另，就大陸國務院總理李強5日發布政府工作報告中，涉台論述在「統一」前去掉「和平」二字引起擔憂，但6日中共總書記習近平下團組，參與政協民革、科技界、環境資源界委員聯組會時，又提到「共同推進祖國和平統一進程」。邱太三在回應民進黨籍立委蘇巧慧、王美惠時，認為這個爭議已經結束。

邱太三說，當時李強在報告中，前面先說「和平發展」，後來再講完成「祖國統一」，雖後面少掉和平，但前面已有提及，且目前中共是以黨領政，最後還是由習近平拍板，他下團組做出說明和指示，「所以這個爭議已經（結束）」。