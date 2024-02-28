破身亡傳言？ 秦剛「辭」人大代表

大陸全國兩會召開前夕，十四屆人大常委會第八次會議昨在北京閉幕，會議通過「保守國家秘密法」修訂案；人事方面，原先外界預期會議閉幕後將通過並發布新任外交部長，但最終沒有相關人事消息，出乎外界意料。同樣受矚的是，會議公告大陸前外長秦剛「辭去」天津人大代表資格，似有意澄清外界傳言，而連同秦剛，這次共有十一人被宣布代表資格中止，其中也包含共軍高層，顯示軍中反腐仍在延燒。

秦剛行蹤至今成謎。（美聯社） 據新華社報導，十四屆人大常委會第八次會議根據代表資格審查委員會提出的報告，確認黃莉新的代表資格有效，並依照有關規定，終止王一新、孫飆、胡建文、雷冬竹、朱宏、安九熊、李志忠、黃家武、秦剛、馮傑鴻、陸偉偉的代表資格。

在上述被終止資格的人員中，王一新、孫飆、胡建文、雷冬竹、朱宏、安九熊、李志忠等七人皆是被所屬省分的人大常委會「罷免」；黃家武、秦剛、馮傑鴻、陸偉偉等四人則是「辭職被接受」。

其中，天津市人大常委會決定接受秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會的代表職務。

秦剛是去年一月在天津當選全國人大代表，去年三月進一步當選大陸國務委員，成為當時最年輕的中共「黨和國家領導人」，但去年六月底後就沒有公開露面，並於七月、十月陸續遭免去外長、國務委員之職，如今又「辭去」人大代表，外界認為，當局似乎意在對外澄清他已身亡的傳聞。

此外，去年五月才擔任中部戰區副司令員的共軍陸軍中將李志忠這次也被罷免人大代表，顯示當局調查共軍貪腐案可能還在延燒，尚未告一段落。

去年底，人大常委會才一口氣宣布罷免九位共軍將領的人大資格，包含空軍前司令員丁來杭、火箭軍兩任前司令員李玉超及周亞寧、火箭軍前副司令員李傳廣、火箭軍前裝備部長呂宏、中央軍委聯合參謀部前副參謀長張振中、中央軍委裝備發展部前副部長張育林及繞文敏，以及南部戰區原副司令員鞠新春等人。

上述將領被指「涉嫌嚴重違紀違法」，而大陸全國政協去年底也撤銷三位軍工企業領導人的政協委員資格，這次辭去人大代表的馮傑鴻，同樣也具軍工背景。

不過，這次大陸官方處理了秦剛的人大代表資格，卻未處理前防長李尚福的人大代表資格。

李尚福去年十月被免職後，僅剩的中共中央軍委委員身分，近期也被證實除名於大陸國防部官網。