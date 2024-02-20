陸海警強制臨檢我遊艇

中國大陸昨天首次在廈金海域開展常態化執法巡查，至少出動六艘海警船，並在金門大二膽海域、五通水道附近，強制登船臨檢我方遊艇約半小時，金門海巡隊獲報後派遣兩艘艦艇前往護航，所幸陸方臨檢後即離去。

陸委會昨晚並證實，針對兩名留置陸籍人員，主管機關已安排於今（20）日依相關法令進行遣返，呼籲陸方有關部門提供相應協助。

金門藍色公路「初日號」遊艇昨天下午行經金門大二膽海域、五通水道附近時，遭福建海警局強制登船臨檢約半小時，遊艇上20餘名遊客發現是大陸海警，飽受驚嚇。金門海巡隊獲報後派遣兩艘艦艇前往護航，所幸陸方臨檢後即離去，「初日號」於傍晚5時許返抵金門。

據「中國港口網」訊息，在大陸海警局宣布巡查行動後，昨天上午即有四艘大陸海警執法船在金廈海域出沒，午後增至六艘，一度分成兩隊圍繞金門航行。從航行軌跡看，多數時間緊貼金門地區「禁止、限制水域」外圍航行。陸方巡查一直持續到昨日晚間，其中包括出動近百公尺的大型執法船。

針對大陸快艇翻覆事件後續處理，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬於今日赴金門，接回兩名生還人員並處理相關善後事宜，台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情。

海基會昨晚表示，中國大陸昨下午提供了擬申請赴金門處理善後的家屬與相關人員名單，海基會隨即委託旅行社向移民署金門服務站送件，預定昨天發證。海基會強調，也將派專人趕赴金門，對於20日抵達金門的大陸家屬提供人道關懷。