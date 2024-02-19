開年工作動員 李強：提振社會信心

大陸經濟復甦不振，社會信心低落，大陸總理李強昨主持召開國務院第三次全體會議，強調要把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性穩定性，以務實有力的行動來提振全社會的信心，顯示民眾信心問題已成為大陸官方當前挑戰。

新華社報導，李強昨主持召開大陸國務院第三次全體會議，討論三月初擬提交全國人大會議審議的「政府工作報告」，並對做好開年工作進行動員。

李強說，春節假期已過，國務院各部門要按照中央經濟工作會議的部署，迅速進入工作狀態。

他指示，一要堅定信心、鼓足幹勁，進一步提振「幹事創業的精氣神」，以飽滿的工作熱情投入到工作中，把解決群眾和企業關心的實際問題，作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性、穩定性，以務實有力的行動來提振全社會的信心。

二要實幹為先、只爭朝夕，牢固樹立真抓實幹的導向，力爭各項工作盡快取得實效，以實幹實績取信於民，確保最終效果符合中央決策意圖。三要事不避難、攻堅克難，按照系統觀念深入謀畫和推進工作，堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定勢和路徑依賴，全力推動矛盾問題解決。

四要提升效能、強化合力，進一步增強全局意識、大局觀念，主動跨前一步抓工作，用好宏觀政策取向一致性評估機制，完善政務服務，不斷提高行政效能。