聽新聞
test
0:00 / 0:00

開年工作動員 李強：提振社會信心

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸國務院總理李強18日主持召開國務院第三次全體會議，李強強調要提振大陸全社會信心。（路透）
大陸國務院總理李強18日主持召開國務院第三次全體會議，李強強調要提振大陸全社會信心。（路透）

大陸經濟復甦不振，社會信心低落，大陸總理李強昨主持召開國務院第三次全體會議，強調要把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性穩定性，以務實有力的行動來提振全社會的信心，顯示民眾信心問題已成為大陸官方當前挑戰。

新華社報導，李強昨主持召開大陸國務院第三次全體會議，討論三月初擬提交全國人大會議審議的「政府工作報告」，並對做好開年工作進行動員。

李強說，春節假期已過，國務院各部門要按照中央經濟工作會議的部署，迅速進入工作狀態。

他指示，一要堅定信心、鼓足幹勁，進一步提振「幹事創業的精氣神」，以飽滿的工作熱情投入到工作中，把解決群眾和企業關心的實際問題，作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的一致性、穩定性，以務實有力的行動來提振全社會的信心。

二要實幹為先、只爭朝夕，牢固樹立真抓實幹的導向，力爭各項工作盡快取得實效，以實幹實績取信於民，確保最終效果符合中央決策意圖。三要事不避難、攻堅克難，按照系統觀念深入謀畫和推進工作，堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定勢和路徑依賴，全力推動矛盾問題解決。

四要提升效能、強化合力，進一步增強全局意識、大局觀念，主動跨前一步抓工作，用好宏觀政策取向一致性評估機制，完善政務服務，不斷提高行政效能。

國務院 李強

延伸閱讀

國務院全體會議 李強籲多做提振信心的事：解決民眾企業關心問題做突破口

房地產業崩潰演變欠薪 中國大陸勞工抗議同比增2倍

經濟不佳拖欠薪資頻傳 中國勞工抗議活動增加

人質外交、殺雞儆猴？華裔楊恆均遭判死緩 陸外交部悄改昔日措辭

相關新聞

開年工作動員 李強：提振社會信心

大陸經濟復甦不振，社會信心低落，大陸總理李強昨主持召開國務院第三次全體會議，強調要把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開...

力主「講好中國故事」！學者嘆習近平始終講不好 曝其背後陷阱

中共領導人習近平執政以來高喊「講好中國故事」口號。學者分析，各單位如宣傳部投入不少資源且努力多年，但中國故事還是沒按上層...

湖南省委宣布展開「解放思想大討論」 預定3月下旬結束

中共湖南省委日前宣布，在全省展開「解放思想大討論活動」，標榜要貫徹習近平思想及落實中共20大等精神，推動全省經濟社會高品...

紀錄片《金門》導演江松長：面對大陸壓力 台灣會走自己的路

正值兩岸在金廈海域爭議升溫之際，由美籍台裔導演江松長拍攝的短片《金門》，日前入圍第96屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片，該獎項...

王毅慕安會收起戰狼作風 「身段軟」尋求中歐突破

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅16日在慕尼黑與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會面，...

王毅送美古話「勿以惡小而為之」 網：劉備說給兒聽的

第60屆慕尼黑安全會議16日開幕，討論烏克蘭危機、以巴衝突等全球多個安全挑戰。中共中央政治局委員、外交部長王毅在會議期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。