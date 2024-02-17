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英外相卡麥隆會王毅 關切紅海航行自由、呼籲「釋放黎智英」
英國外交大臣卡麥隆當地時間16日與中國大陸外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間進行會晤，據英國外交、聯邦和發展辦公室新聞稿，卡麥隆提出了對英國國家安全利益重要的問題，包含紅海的航行自由問題，並再次呼籲釋放壹傳媒創辦人黎智英。不過會談內容似未如期觸及台海航行安全問題。
卡麥隆13日在英國議會表明，將與大陸討論紅海和台灣海峽的航行自由問題，當時該說法引起中國駐英大使館發言人的反彈，指台灣是中國領土不可分割的一部分；中方堅決反對任何國家以「航行自由」為名在台海地區製造事端，損害中國主權和安全。
這場會晤是卡麥隆去年11月回任外相以來，與王毅的首次見面。根據英方新聞稿，為支持英中之間的建設性接觸，兩國外長們一致認為，英中應繼續在一系列領域進行接觸，包括貿易聯繫，以及共同努力應對氣候變遷；這建立在雙邊現有的文化紐帶和人民之間的聯繫之上。
就紅海議題，卡麥隆敦促中國利用對伊朗的影響力，就胡塞武裝（Houthis）在紅海的行動進行施壓。
他進一步強調，俄羅斯對烏克蘭的侵略威脅到了以規則為基礎的國際體系，而該體系旨在保障我們所有人的安全。
卡麥隆也藉機明確闡述了英國在一些分歧領域的立場，包括新疆和香港的人權問題。他提出了英國議員受到中國制裁的案件，並再次呼籲釋放英國公民、壹傳媒創辦人黎智英。
另據大陸外交部新聞稿，王毅向卡麥隆表示，雙方應共同努力，擴大利益交會點，加強交往合作，妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。卡麥隆則說，英方願從戰略角度看待英中關係，同中方發展更具建設性的雙邊關係，以相互尊重的方式管控分歧、解決問題。
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