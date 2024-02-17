台商盼賴清德上任後 減少台獨言行

面對總統當選人賴清德執政後的兩岸新局，大陸台商昨天在海基會「二○二四大陸台商春節活動」期間受訪坦言，賴清德被陸方認為是「務實的台獨工作者」，對台商很尷尬，希望賴任內對於台獨的活動與語言盡量少說，期待兩岸能有交流、也有合作，「搭橋比築牆更重要」。

海基會昨天舉辦「二○二四大陸台商春節活動」，是疫情後首次回歸圓山大飯店舉辦，大陸各地台商會長約二百五十人與會，約等同於疫情前、蔡政府上任後規模；不過，受兩岸關係持續緊張影響，大陸全國台企聯現任會長，以及四大一線城市（北上廣深）台商會長皆未出席。

賴清德當選總統後，展望兩岸關係，珠海台商協會榮譽會長葉飛呈坦言，賴被認為是「務實的台獨工作者」，這對台商很尷尬，希望其任內對於台獨的活動與語言盡量少說，免得產生不必要的爭執和動作，這是台商的期待，呼籲兩岸能有交流，也有合作。

葉飛呈說，近年兩岸關係比馬政府時期尷尬了很多，「九二共識」走樣，原因何在兩岸都要思考。近期交通部公告暫停團客赴陸，這是非常不明智的決策，強調兩岸有交流，「台商在那裡也好過活」。

澳門台商協會會長簡廷在指出，兩岸同根同源，更需要兩岸領導人更加有智慧，加強兩岸交流與溝通，搭橋比築牆更重要。他認為，領導人一言九鼎、政策干擾經濟將影響人民生計，政策扶持經濟將會帶動經濟發展，錯誤的政策比貪汙更加嚴重，盼有智慧的領導人不被意識形態蒙蔽，如何將兩岸交流的緊箍咒鬆綁是上上之策。

資深台商、海基會顧問王恩國提出「兩個理解、一個核心問題」，一是盼大陸理解兩岸從分治後，台灣民眾已習慣目前生活方式，不會輕易改變，二是希望民進黨理解大陸最高領導人肩負著國家統一的歷史使命，也要面對民眾的統一民意，不要輕易用言語與行為刺激大陸，兩岸關係的核心是美中關係。