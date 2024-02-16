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海基會董事長李大維：兩岸不該是「你死我活」的爭鬥

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會董事長李大維今（16）日上午出席「2024大陸台商春節活動」致詞表示，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係。記者陳宥菘／攝影
海基會董事長李大維今（16）日上午出席「2024大陸台商春節活動」致詞表示，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係。記者陳宥菘／攝影

海基會董事長李大維今（16）日上午出席「2024大陸台商春節活動」致詞表示，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係；期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。

海基會16日上午在圓山大飯店舉辦「2024大陸台商春節活動」，席開約35桌。這是李大維去年2月14日回任海基會董事長後，首次與台商朋友歡度春節。

李大維致詞時表示，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係。「蔡總統一再強調，在增加國際合作的同時，我們也期盼兩岸之間，能夠負起共同的責任；也期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道」。

他在致詞中也引述賴清德的當選感言指出，維持台海的和平穩定，是賴清德擔任總統的重要使命。賴清德將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作。

李大維還說，當前全球的氛圍出現三大期盼：第一，兩岸和平，台海穩定，維持現狀；第二，威權體制不應妨礙台灣的民主發展；第三，兩岸應和平對話和不設前提的溝通協商。

李大維表示，海基會長期關心台商問題及需求，積極研議創新業務模式及內容，因應當前國際情勢及中國大陸投資環境變化的衝擊。今年海基會將持續規劃優質的參訪活動，協助各位台商朋友「立足台灣、耕耘大陸、布局全球」，讓「世界性台商2.0版」再創輝煌。

近年常有有赴陸投資或工作的國人，因年邁經濟困頓或罹患重病乏人照料等情形，透過管道尋求海基會協助返台，李大維也特別向各地台協及會長等幹部協助滯陸國人問題表示感謝。

李大維說，海基會除了是台商台生的「娘家」，也是陸配及陸生的「後頭厝」。去年海基會首度邀請陸配網紅參訪海基會，傳達政府關懷重視兩岸婚姻家庭的用心；今年2月1日起，政府進一步開放學籍超過6個月且已完成註冊的陸生，納入全民健保，讓陸生得到更好的照顧與保障。

海基會按慣例在三節（春節、端午節、中秋節）舉辦大陸台商聯誼活動，又以春節聯誼活動最盛大，台商可藉機會反映問題與需求，政府也會向台商加強溝通宣傳兩岸政策。疫情前的2019年1月台商春節活動有500人出席，歷經三年疫情停辦，去年在美福大飯店復辦，席開約30桌。今年活動地點改回疫情前的圓山大飯店，席開約35桌。

海基會今（16）日於圓山大飯店舉辦「2024大陸台商春節活動」，包含蔡英文總統、海基會董事長李大維、陸委會主委邱太三、經濟部長王美花等人出席，並於台上舉杯向與會台商拜晚年。記者陳宥菘／攝影
海基會今（16）日於圓山大飯店舉辦「2024大陸台商春節活動」，包含蔡英文總統、海基會董事長李大維、陸委會主委邱太三、經濟部長王美花等人出席，並於台上舉杯向與會台商拜晚年。記者陳宥菘／攝影
海基會今（16）日於圓山大飯店舉辦「2024大陸台商春節活動」，席開約35桌。記者陳宥菘／攝影
海基會今（16）日於圓山大飯店舉辦「2024大陸台商春節活動」，席開約35桌。記者陳宥菘／攝影

台商 李大維 海基會

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