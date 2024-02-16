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魯比歐寫信給美證交會 要求阻止希音（Shein）在美IPO

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國共和黨參議員魯比歐要求美證交會阻止希音（Shein）在美公開募股。 路透
美國共和黨參議員魯比歐要求美證交會阻止希音（Shein）在美公開募股。 路透

路透社獨家報導，美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio) 要求美國證券交易委員會阻止中國大陸出海的快時尚零售商希音（Shein） 在紐約公開上市的計劃，除非希音能進一步披露其業務運營情況以及在中國「開展業務的嚴重風險」。

報導稱，路透社獨家取得魯比歐在周四致美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）的一封信中寫道，Shein 最近決定請求北京方面批准它在美國首次公開募股，這「引發了對該公司備案文件準確性的嚴重懷疑」。

中國大陸的證券監管部門已於 2023 年通過新規則，允許中國證監會審查可能威脅國家利益的境外上市並阻止其發行。

報導稱，希音沒有回應路透社的置評請求。而美國證交會的發言人則表示，詹斯勒「將直接回應國會議員」。

報導稱，盧比歐寫道，這些法律增加了希音在其業務風險方面欺騙投資者的風險，使該公司將自己打造成獨立的全球零售商的努力變得更加複雜。雖然Shein的總部位於新加坡，但該公司成立於中國，主要依賴中國數千家第三方合約供應商生產 10 美元的連身裙和 5 美元的 T 卹。

路透稱，魯比歐身為參議院情報委員會副主席，也發起了禁止中國流行社群媒體應用程式 TikTok 的立法，魯比歐的動作將是希音試圖公開上市的最新的政治障礙。去年五月，一個由美國立法者組成的兩黨團體也曾敦促美國證券交易委員會阻止 Shein 的首次公開募股，直到其證實不使用強迫勞動。

報導稱，魯比歐在給路透社的另一份聲明中表示：「如果希因想進入美國股市，那麼他們就需要遵守我們的規則。」

魯比歐在信中呼籲詹斯勒要求 Shein 披露有關它業務營運的更多具體資訊。其中包括Shein承認它「銷售了用來自新疆維吾爾自治區的棉纖維製成的服裝」。

魯比歐還要求希音披露其他信息，包括承認它的業務「依賴於利用微量准入路 ，這是一項美國貿易豁免，允許電子零售商直接向購物者運送價值800 美元或以下的小包裹，而無需支付關稅。魯比歐正在是擬議一項立法，禁止中國製造商使用這一豁免。

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