菲律賓將在近台島嶼增兵 北京警告：勿在台灣問題玩火

菲律賓近日傳出，將在鄰近台灣的巴丹島上增加兵力與建築，而這座島嶼距離台灣不到200公里，對此北京警告菲律賓，「不要在台灣問題上玩火，避免被人利用，禍及自身」。

大陸外交部發言人汪文斌8日下午在記者會上，指出大陸和菲律賓是隔海相望的鄰國，「友好交流是中菲關係史的主流，遠親不如近鄰，睦鄰友好，相互尊重主權與領土完整，互不干涉內政，應是鄰里相處之道」。

他強調，「台灣問題是中方核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線，菲方有關方面對此應當有清醒的認識，慎重行事，不要在台灣問題上玩火，避免被人利用，禍及自身」。

此外，就土耳其檢方近日又批准逮捕25名伊斯坦堡教堂襲擊案嫌犯，其中一位原為大陸公民，已加入土耳其國籍，與「東突厥斯坦伊斯蘭黨」（東伊運）和「伊斯蘭國」有關聯。對此汪文斌強調，近年來，東伊運與伊斯蘭國等國際和地區恐怖分離勢力加大勾連，「持續策劃對中國海外目標施襲，在有關國家和地區大肆參與實施恐怖活動，不僅嚴重威脅中國海外利益安全，也嚴重危害有關國家和地區的安全穩定」。他指出，打擊東伊運是大陸反恐核心關切，也是國際社會共同責任。

而春節將至，汪文斌也在記者會上一一唱名向大陸領導人致以新春祝賀的外國領導人。

這些外國領導人包含：越共中央總書記阮富仲、寮國國家主席通倫、印尼總統佐科威、白俄羅斯總統盧卡申科、亞塞拜然總統阿利耶夫、哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、敘利亞總統巴沙爾、沙烏地阿拉伯國王薩勒曼和王儲兼首相穆罕默德、阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德、卡達埃米爾泰咪姆、突尼西亞總統賽義德、以色列總統赫爾佐格、塞內加爾總統薩勒、尚比亞總統希奇萊馬、迦納總統阿庫福一阿多、中非總統圖瓦德拉、塞席爾總統拉姆卡拉旺、塞爾維亞總統武契奇、保加利亞總統拉德夫、克羅埃西亞總統米拉諾維奇、匈牙利總統諾瓦克、賽普勒斯總統赫裡斯托祖利季斯、墨西哥總統洛佩斯、古巴革命領導人勞爾．卡斯楚、古巴國家主席迪亞斯一卡內爾和古巴總理馬雷羅、斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈和總理古納瓦德、萬那杜總理薩爾維、索羅門群島總理索加瓦雷。

汪文斌強調，「外方領導人重申堅定奉行一個中國原則，表示很高興看到中國在可持續發展道路上穩步前進，中國人民真誠、善良、熱心的傳統美德在歷久彌新的民族精神中不斷昇華」。