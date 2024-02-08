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小年夜拜年 習近平：堅決反對台獨分裂和外部干涉

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中央與大陸國務院8日舉行春節團拜會，中共總書記習近平向「台灣同胞」拜年。圖為2023年1月20日的春節團拜會。（新華社）
中共中央與大陸國務院8日舉行春節團拜會，中共總書記習近平向「台灣同胞」拜年。圖為2023年1月20日的春節團拜會。（新華社）

中共中央、大陸國務院8日上午舉辦「2024年春節團拜會」，中共總書記習近平循例向各族人民，向香港、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。他並指出，「堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益」。

根據央視新聞消息，此次春節團拜會在人民大會堂舉行，習近平強調，即將過去的癸卯兔年，「面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，我們以中國式現代化凝心聚力，統籌國內國際兩個大局，頑強拼搏、勇毅前行，戰勝多重困難挑戰」。

他並歷數去年執政成果，在涉台、涉外部分指出，「我們積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益。扎實推進中國特色大國外交，為變亂交織的世界增添確定性和正能量，展現了推動構建人類命運共同體的責任擔當」。

此外，他還提到，去年大陸GDP超過126兆人民幣，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，放眼全球仍然是「風景這邊獨好」。並強調「縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，不斷鞏固良好政治生態」，還提到權力應對災後恢復建設，「社會大局保持穩定」。

2024年是中共建政75周年，習近平提到要「統籌高質量發展和高水平安全」，還要進一步全面深化改革，「著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，充分激發全社會創業創新創造活力，為推進中國式現代化注入強大動力，使中國式現代化建設披荊斬棘、一往無前」。

公開資料顯示，2023年初的春節團拜會上，習近平就兩岸議題指出，「我們堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權」。他並提到，隆重慶祝了香港回歸25年，「香港、澳門繼續保持繁榮穩定」。2022年的春節團拜會上，習近平則提到，「香港實現由亂轉治，反『獨』促統鬥爭不斷加強」。此前幾年的春節團拜則較少涉及台灣議題。

中共 反腐 台獨 春節 習近平 香港回歸

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