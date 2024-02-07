周庭去年底未報到 港警證實通緝

香港前學運領袖周庭在決定不返回香港向警察報到後，被香港警方以違反保釋條例正式通緝。

香港學運組織香港眾志的主要成員周庭二○二○年八月被香港警察以香港國安法「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪名拘捕，翌日獲准保釋。同年十二月，周庭因反送中包圍警察總部案中，參與及煽惑他人參與未經批准集結罪及違反香港國安法，遭判囚十個月。出獄後周庭低調居家，直到二○二三年十二月三日透過社交媒體宣布，說在去年九月已赴加拿大多倫多一所大學攻讀碩士，並決定流亡海外，不再返回香港。

其後香港警方宣布，周庭去年底未依時向警方報到，違反保釋條件，要求她盡快返港自首，否則將被終身追捕。

香港警方昨舉行記者會，回顧去年香港治安情況，被問到周庭是否已被通緝，香港警務處副處長簡啟恩說，香港警方處理每宗案件時，都會因應實際情況採取各種行動，追查一些畏罪潛逃人士；又說除非周庭自首，否則她將會被終生追捕。

同日，香港高等法院頒令前立法會議員許智峯即時破產。

許智峯是香港民主黨主要成員之一，是香港港島西立法會議員及中西區區議會中環選區議員，二○二○年十一月被指控四起刑事案件，在區域法院審理後獲准保釋。當年十二月，許以公務名義出訪丹麥，之後宣布流亡並退出民主黨，先後前往英國及澳洲。港府律政司去年十一月向高等法院提出，要求宣布許智峯破產。