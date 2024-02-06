香港流亡人士：許智峰被「破產」、周庭遭通緝

（德國之聲中文網）據香港媒體報道，香港律政司去年入稟香港高等法院申請許智峰破產，由於許智峰本周二（2月6日）沒有代表出庭應訊，香港高等法院聆案官頒令許智峰破產，須付訟費。

41歲的許智峰為香港島選出的前立法會議員，也曾當選過香港中西區的區議員。他是2020年8月參加泛民主派初選的數十名人士之一，該初選後來被香港政府視為非法。參加初選的47名泛民主派人士人於2021年初被捕，罪名是涉嫌陰謀進行顛覆活動。

許智峰在2019年7月至翌年6月間涉四宗刑事案件，包括2019年7月「光復屯門公園」游行後刪除市民手機資料，被控意圖妨礙司法公正；在2020年5月8日立法會內務委員會特別會議上與保安發生沖突，被控藐視罪。

2020年底時，許智峰獲香港法庭批准前往丹麥參加會議，但之後沒有回到香港，而是去了英國，之後轉往澳大利亞。去年8月，他在澳大利亞獲得律師資格。

許智峰涉及多案控罪，除離港外訪丹麥期間"棄保潛逃"，律政司事後加控許智峰4項藐視法庭罪，指他沒有按保釋條件出庭應訊。2022年9月，許智峰缺席下被裁定4項藐視法庭罪成，被判監3年6個月，並須付訟費。

此外，許智峰與另外7人，因被指控違反《港區國安法》，涉及"煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權、勾結外國或境外勢力危害國家安全"等罪，被警方國安處各懸紅100萬港元通緝。

周庭被正式通緝

香港特區政府警方2月6日表示，已正式通緝在加拿大的前香港眾志副秘書長周庭。

周庭因涉2019年「反送中」抗爭，被指控包圍香港警察總部被判入獄10個月，於2021年6月12日刑滿出獄。

但她還被控涉嫌違反香港國安法，"勾結外國或者境外勢力危害國家安全"，2020年8月再被國安處拘捕，後獲准保釋。2023 年12月初，周庭在社交平台發文表示，9月中已赴加拿大多倫多就學，經過深思熟慮，決定棄保不再回港向警方報到。

當時香港警方警告棄保人「懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路」，以免一生背負「逃犯」之名。香港警方本周二表示，若周庭不自首，將對其進行終生追捕。

(綜合報道)

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