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中美經濟會議 大陸就美「加徵關稅」表達關切

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2月5日至6日，中美經濟工作組在北京舉行第三次會議。（新華社）
2月5日至6日，中美經濟工作組在北京舉行第三次會議。（新華社）

2月5日至6日，中美經濟工作組在北京舉行第三次會議，大陸財政部部長藍佛安出席會議並與美方簡短交流。中國大陸就美對陸加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達了關切。

據新華社報導，此次會議由大陸財政部副部長廖岷和美國財政部副部長尚博格共同主持，兩國經濟領域相關部門參會。中美雙方按照雙方負責人舊金山會晤達成的三點重要共識，就兩國宏觀經濟形勢及政策、二十國集團財金合作、發展中國家債務、產業政策等議題進行了深入、坦誠、務實、建設性的交流。

報導稱中方就美對陸加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達了關切。雙方同意繼續保持溝通。

另外，大陸副總理、中美經貿中方負責人何立峰6日在北京會見來華出席中美經濟工作組第三次會議的美副財長尚博格一行。

何立峰指出，雙方應共同落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作組渠道，深化交流合作，積累共識成果，穩定和發展中美經濟關係，更好地造福兩國企業和人民。

舊金山

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