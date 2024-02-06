習近平否認攻台計畫 陸委會報告：共軍持續實施戰場經營

2023年的最後一周，財新傳媒創辦人胡舒立成為中國最受關注的女人。她接連拋出兩篇重要文章：《重溫實事求是思想路線》和《2023終有一別》，與習當局違逆歷史大潮的政治經濟政策做公開對抗。這些文字很快就被下架，與此同時，胡舒立的個人微博也被清空。進入2024年後，《財新網》開始連續刊載胡舒立的作品《重走前輩流亡路》，寓意引發外界關注。 這個曾被美國《商業周刊》稱為「中國最危險的女人」，為什麼能有勇氣，敢在萬馬齊瘖的今天公開挑戰習近平的權威？

2024-02-06 08:10