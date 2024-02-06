快訊

下屆台南市長選戰開跑？這3人跨區動作頻頻 賴清德本命區挺誰受關注

老闆辦尾牙偏愛桌菜？ 職場老鳥曝4原因：Buffet光排隊就飽了

洗錢遭判1年2月…陳致中「聲請假釋過關」 高院裁定付保護管束

習近平否認攻台計畫 陸委會報告：共軍持續實施戰場經營

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸委會6日發布2023年第四季「中國大陸情勢報告」指出，共軍持續派遣軍機艦對台實施脅迫性演訓，並施放氣球強化認知作戰，保持對台懾壓，壓縮台灣防衛空間，實施戰場經營。聯合報系資料照
陸委會6日發布2023年第四季「中國大陸情勢報告」指出，共軍持續派遣軍機艦對台實施脅迫性演訓，並施放氣球強化認知作戰，保持對台懾壓，壓縮台灣防衛空間，實施戰場經營。聯合報系資料照

去年11月舊金山「拜習會」上，大陸國家主席習近平向美國總統拜登否認2027年、2035年有軍事攻台計畫，但稱必須朝總體解決問題邁進。陸委會6日發布2023年第四季「中國大陸情勢報告」指出，共軍仍持續派遣軍機艦對台實施脅迫性演訓，並施放氣球強化認知作戰，保持對台懾壓，壓縮台灣防衛空間，實施戰場經營。

陸委會6日發布最新報告，揭露大陸2023年第4季的內部情勢。軍事動態除上述內容外，報告還引據美國《中共軍力報告》指出，中共核武庫朝多樣化擴張，中遠程精準打擊成為共軍發展重點與重要作戰方式，積極推進聯合作戰、「反介入和區域拒止」能力，並在第一島鏈內外測試。

政治方面，中共要求官員保持高度政治敏銳性，及時防範、阻斷政治風險。地震、大雪、礦災等事故不斷，考驗中共應急救災體系及社會穩定。

此外，習近平重申反腐形勢依然嚴峻複雜，點名整治金融、國企、能源、醫藥及基建工程等五大領域，多名解放軍將領、軍工集團高層遭撤人大、政協資格。報告統計，2023年中共遭查中管幹部47名超越2022年。

經濟方面，大陸2023年經濟成長率為5.2%，達到原訂目標，惟出口、外國投資均衰退，地方債務年增25.6%再度拉升金融風險。去年工業生產者出廠價格（PPI）年減3%、消費者物價指數（CPI）僅年增0.2%，未擺脫通縮困境。

中共中央金融工作會議提出建設「金融強國」，走與西方金融模式有本質區別的「中國特色金融發展之路」，加強黨的集中領導與全面金融監管，聚焦防範化解房市、地方債引起的金融風險；中央經濟工作會議定調要「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多推出「穩預期、穩增長、穩就業」政策。外界多數預估陸2024年經濟成長率為4%至5%區間。

社會方面，大陸多地爆發校園抗爭活動遭維穩平息，上海民眾藉萬聖節裝扮嘲諷時局遭捕，官方嚴禁紀念「白紙運動」周年，加強社會管控。中共公布新疆設立自由貿易試驗區，發布西藏白皮書宣揚治理成果，反擊外界批評。

報告進一步披露，根據統計，2023年工人討薪維權數量超過過去3年總和，青年失業選擇以「全職兒女」、「慢就業」方式消極控訴。

對台方面，報告指出，中共於台灣大選前藉定性總統蔡英文兩岸政策路線，打擊民進黨總統候選人，並持續操作貿易壁壘調查、農漁產品進口等議題，加大對我介選。在民進黨候選人賴清德當選後，中共外事系統積極鞏固國際「一中」框架，挖走我友邦諾魯，並刊文企震懾台獨。

不過，中共亦持續對台「促融」，例如持續推進「兩岸融合發展示範區意見」，包括福建通過「福建省海洋經濟促進條例」、「福建省貫徹『兩岸融合發展示範區意見』」實施意見、公布首批落實措施，及成立「福建省涉台涉台海事糾紛解決中心」；商務部、中央台辦等聯合印發「關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知」等。

中共 福建

延伸閱讀

邀上海官員參加台北燈節 陸委會：北市府今已遞件申請

台東反擊共軍戰備警巡突襲操演 狙擊手夫妻檔罕見亮相

陸委會再度抗議大陸調整M503航線 促盡速與我方協商

陸啟用M503西向東銜接航線 陸委會批：含不當軍事企圖

相關新聞

外國人赴陸 去年僅疫情前3成6

外國遊客赴中國大陸遠未恢復至疫情前水準。中國旅遊研究院發布最新報告，去年港澳台居民出入境大陸人次已恢復到二○一九年（疫情...

把中國視為假想敵 陸駐日使館警告：將付出沉痛代價

日媒報導，日本自衛隊近期同美軍實施聯合軍事推演，首次將中國明確作為「假想敵」，並擬制定應對「台灣有事」作戰計劃。對此，大...

陸駐美大使：盼鞏固中美關係企穩勢頭

中國大陸駐美大使謝鋒5日晚間在使館舉行春節招待會，他致詞數次提到中美關係止跌企穩，呼籲雙方要按照兩國元首擘畫的路線，構築...

美中經濟工作組首次在北京舉行會談 為葉倫訪華鋪路

據美國之音報導，美中兩國財政部高層官員5日起在北京舉行為期兩天的會談。這是繼去年成立的美中金融工作組在北京舉行第三次會議...

真實人生／最敢挑戰習近平的女人 胡舒立為何無懼敲打中國最危險的枝幹？

2023年的最後一周，財新傳媒創辦人胡舒立成為中國最受關注的女人。她接連拋出兩篇重要文章：《重溫實事求是思想路線》和《2023終有一別》，與習當局違逆歷史大潮的政治經濟政策做公開對抗。這些文字很快就被下架，與此同時，胡舒立的個人微博也被清空。進入2024年後，《財新網》開始連續刊載胡舒立的作品《重走前輩流亡路》，寓意引發外界關注。 這個曾被美國《商業周刊》稱為「中國最危險的女人」，為什麼能有勇氣，敢在萬馬齊瘖的今天公開挑戰習近平的權威？

陸電商「出海四小龍」 一招砍出低價 亞馬遜又怕又想抄

中國大陸崛起對美國構成的挑戰不只在軍事、外交、經濟、科技等領域，也體現在生活各層面。例如，美國本土電商龍頭亞馬遜打不進中國市場，如今還得面臨著中國大陸「出海四小龍」的集體圍剿。所謂「出海四小龍」是指當前在海外網購市場迅速開疆擴土的大陸四大跨境電商平台：Temu、SHEIN、Tik Tok Shop、AliExpress。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。