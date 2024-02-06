習近平否認攻台計畫 陸委會報告：共軍持續實施戰場經營
去年11月舊金山「拜習會」上，大陸國家主席習近平向美國總統拜登否認2027年、2035年有軍事攻台計畫，但稱必須朝總體解決問題邁進。陸委會6日發布2023年第四季「中國大陸情勢報告」指出，共軍仍持續派遣軍機艦對台實施脅迫性演訓，並施放氣球強化認知作戰，保持對台懾壓，壓縮台灣防衛空間，實施戰場經營。
陸委會6日發布最新報告，揭露大陸2023年第4季的內部情勢。軍事動態除上述內容外，報告還引據美國《中共軍力報告》指出，中共核武庫朝多樣化擴張，中遠程精準打擊成為共軍發展重點與重要作戰方式，積極推進聯合作戰、「反介入和區域拒止」能力，並在第一島鏈內外測試。
政治方面，中共要求官員保持高度政治敏銳性，及時防範、阻斷政治風險。地震、大雪、礦災等事故不斷，考驗中共應急救災體系及社會穩定。
此外，習近平重申反腐形勢依然嚴峻複雜，點名整治金融、國企、能源、醫藥及基建工程等五大領域，多名解放軍將領、軍工集團高層遭撤人大、政協資格。報告統計，2023年中共遭查中管幹部47名超越2022年。
經濟方面，大陸2023年經濟成長率為5.2%，達到原訂目標，惟出口、外國投資均衰退，地方債務年增25.6%再度拉升金融風險。去年工業生產者出廠價格（PPI）年減3%、消費者物價指數（CPI）僅年增0.2%，未擺脫通縮困境。
中共中央金融工作會議提出建設「金融強國」，走與西方金融模式有本質區別的「中國特色金融發展之路」，加強黨的集中領導與全面金融監管，聚焦防範化解房市、地方債引起的金融風險；中央經濟工作會議定調要「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多推出「穩預期、穩增長、穩就業」政策。外界多數預估陸2024年經濟成長率為4%至5%區間。
社會方面，大陸多地爆發校園抗爭活動遭維穩平息，上海民眾藉萬聖節裝扮嘲諷時局遭捕，官方嚴禁紀念「白紙運動」周年，加強社會管控。中共公布新疆設立自由貿易試驗區，發布西藏白皮書宣揚治理成果，反擊外界批評。
報告進一步披露，根據統計，2023年工人討薪維權數量超過過去3年總和，青年失業選擇以「全職兒女」、「慢就業」方式消極控訴。
對台方面，報告指出，中共於台灣大選前藉定性總統蔡英文兩岸政策路線，打擊民進黨總統候選人，並持續操作貿易壁壘調查、農漁產品進口等議題，加大對我介選。在民進黨候選人賴清德當選後，中共外事系統積極鞏固國際「一中」框架，挖走我友邦諾魯，並刊文企震懾台獨。
不過，中共亦持續對台「促融」，例如持續推進「兩岸融合發展示範區意見」，包括福建通過「福建省海洋經濟促進條例」、「福建省貫徹『兩岸融合發展示範區意見』」實施意見、公布首批落實措施，及成立「福建省涉台涉台海事糾紛解決中心」；商務部、中央台辦等聯合印發「關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知」等。
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