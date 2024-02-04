基本法23條惹議 港府稱無損新聞自由

港府保安局局長鄧炳強透過電台節目說，二十三條立法觸犯「竊取國家秘密」罪行，關乎中國或香港經濟和社會發展等七個領域，以及具有意圖，包括在無合理權限下作出披露，而有關資料相當可能危害國家安全。

新聞界最擔心的如果從政府官員的非正式訪問中，即一般傾談「吹風」而取得的資訊，他認為有關官員已預計傳媒會報導，屬正常獲取的資料，不認為記者是無合法權限披露。至於傳媒要披露或揭露的，是否公眾利益大於國家安全，鄧炳強說以極端例子來看，如保安局局長是特務，原來沒有人知道他可以危害得很厲害，「因為保安局局長權力很大，一定要透過這樣揭露」，在這極端情況下，就可能有機會作為辯解理由。

港府律政司長林定國也說，是否以公眾利益作為竊取國家機密罪的辯護理由，不同地方做法不同，如果披露機密的公眾利益，比維持機密更加重大，相信只會出現在有凌駕性、危急和會影響市民生命安全的情況，辯護理由須列出清晰嚴謹條件，避免被濫用。

行政會議成員湯家驊稱，不認為有任何公眾利益會凌駕國家安全，但同意如將公眾利益加入為竊取國家機密罪的答辯理由，能令市民放心，是可以考慮。 需清晰界定公眾利益。若傳媒報導高官透露的政策內容，無犯罪意圖，不屬違法。

二十三條立法要新設「境外干預罪」，港大法律學院客座教授陳文敏關注，在二十三條下會否矯枉過正，舉例說若香港大學與海外機構合作研究新冠病毒來源，最終報告遭政府認為錯誤不實，可能構成罪行。

鄧炳強稱學術機構並不屬於境外勢力，亦要考慮發佈人士是否明知而使用錯誤資料，以及相關內容是否涉及「關鍵失實陳述」，包括達到干預效果，影響政府措施和選舉等，他看不到例子涉及相關元素。

湯家驊稱，香港組織與外國政治組織有聯繫，有政黨與境外組織「飲個茶，食個包」並不違法，需受外國組織指示、配合及接收資助進行危害國家安全活動，才算「境外干預罪」違法。至於國際特赦組織會否被界定為外國政治性組織，他指重點是組織有無作出危害國家安全風險，認為社會不應標簽外國政治性組織，否則將令組織自我限制，影響籌款等活動。