快訊

指「珊昌配」涉綠閣揆之爭 黃國昌：林佳龍背叛了游錫堃

MLB／有大谷發大財 道奇球場拚首度單季400萬人次進場

存金融股反而賺得少？專家比較兩種ETF提醒風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸國新辦主任 傳記者出身的安徽省長王清憲接掌

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
港媒報導，記者出身的安徽省省長王清憲已確定調京擔任中央宣傳部副部長、國務院新聞辦主任。（取自新華社）
港媒報導，記者出身的安徽省省長王清憲已確定調京擔任中央宣傳部副部長、國務院新聞辦主任。（取自新華社）

大陸國務院新聞辦公室主任孫業禮去年底被任命為文旅部部長，香港星島日報報導，安徽省省長王清憲已經確定調京擔任中央宣傳部副部長、國務院新聞辦主任，接替孫業禮原宣傳和媒體相關職務，將主管外宣工作。

報導指出，王清憲是記者出身，曾長期在媒體工作，並先後擔任山西、山東兩省省委宣傳部部長，宣傳經驗豐富。

根據目前國新辦網站顯示，國新辦主任仍為孫業禮。

中共中央政治局1月31日召開會議，根據官方通稿，會議「還研究了其他事項」，報導稱，有消息指拍板了高層人事，安徽省省長王清憲確定擔任國務院新聞辦主任。報導表示，王清憲調京主管外宣工作已經流傳了一段時間，他本身具有媒體和宣傳經驗，也有主政地方的豐富履歷。

公開資料顯示，王清憲現年60歲，1963年7月生，河北永年人。南開大學哲學系畢業之後進入《黑龍江日報》做記者。1987年，工作了4年的王清憲進入中國社會科學院研究生院新聞系攻讀研究生，畢業之後進入中共中央機關報《人民日報》，擔任經濟部編輯、主任記者，《中國改革報》副總編輯（副司級），《中國信息報》總編輯。期間，他還在中國社科院獲經濟學博士學位，曾編著《中國房改憂思錄》一書。

2004年，王清憲步入仕途，任山西省政府副秘書長、研究室主任。在山西十多年，他先後在晉城、運城、呂梁三地擔任市長或市委書記，2016年升任省委常委兼省委宣傳部長，躋身副部級。

一年後，王清憲平調山東省委宣傳部長，半年後改任省委秘書長，不到一年再轉任青島市委書記，主政這個大城市。2021年起，他擔任安徽省長，成為正部級高官，也是二十屆中央委員。

國務院

延伸閱讀

中國取消M503航線引美關切 陳建仁感謝美方支持

美國務院關切北京取消M503航線偏置

「特殊手段」陪人客？山東正妹業務年售170輛保時捷 自曝全靠這招

山東臭水溝內驚現8箱茅台！警方：都是贓物 價值88萬

相關新聞

讓中國生技巨頭藥明康德暴跌21%的法案 已被參議院推遲

路透社報導，美國國會一項引發中國藥明康德股票拋售的法案，一名參議院助理和其他三名消息人士周五表示，參議院本周已推遲了審議...

陸外交部亞洲司長赴日磋商 重申台灣問題的嚴正立場

新一輪中日外交部亞洲司長機制性諮詢2日在日本福岡舉行，會上，大陸外交部亞洲司司長劉勁松向日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行...

陸國新辦主任 傳記者出身的安徽省長王清憲接掌

大陸國務院新聞辦公室主任孫業禮去年底被任命為文旅部部長，香港星島日報報導，安徽省省長王清憲已經確定調京擔任中央宣傳部副部...

促對話解決分歧 菲省長：菲中是永遠的鄰居必須搞好關係

中國大陸與菲律賓因南海島礁主權齟齬不斷，但並不妨礙菲地方政府與中國之間的交流，據大陸外交部網站，大陸外交部部長助理農融昨...

劉建超會匈牙利青年聯盟：願匈方加強國際議題溝通協調

據中共中聯部網枮，中共中聯部部長劉建超昨2日在北京會見由副主席、歐洲議會議員加爾率領的匈牙利青年民主主義者聯盟—匈牙利公...

李強與荷首相通話：惟有開放合作最符合中荷雙方根本利益

據大陸外交部網站，大陸國務院總理李強昨2日晚跟荷蘭首相呂特通電話。李強表示，惟有開放合作，才能更好雙贏，也最符合中荷雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。