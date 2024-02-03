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劉建超會匈牙利青年聯盟：願匈方加強國際議題溝通協調

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2月2日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京會見由副主席、歐洲議會議員加爾率領的匈牙利青年民主主義者聯盟—匈牙利公民聯盟代表團。 中聯部網站
2月2日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京會見由副主席、歐洲議會議員加爾率領的匈牙利青年民主主義者聯盟—匈牙利公民聯盟代表團。 中聯部網站

據中共中聯部網枮，中共中聯部部長劉建超昨2日在北京會見由副主席、歐洲議會議員加爾率領的匈牙利青年民主主義者聯盟—匈牙利公民聯盟代表團。劉建超表示，匈牙利是中國在歐盟的好朋友好夥伴，中方願同匈方加強國際議題溝通協調，並推動中歐關係發展。

加爾則表示，自 2017年匈中建立全面戰略夥伴關係以來，兩國各領域合作快速發展。去年歐爾班總理來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，同習近平主席達成重要共識，為兩國關係發展提供戰略指引。匈牙利高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，是最早加入共建「一帶一路」倡議的歐洲國家，希同中方深化經貿、人文、旅遊等各領域合作。

劉建超表示，中匈傳統友善。兩國建交75年來，始終在相互尊重、平等相待基礎上進行友好合作。2017年習近平主席和歐爾班總理共同宣布中匈建立全面戰略夥伴關係，揭開中匈關係歷史新篇章。中方願同匈方一道，密切高層交往，築牢政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互支持，推進共建「一帶一路」倡議同匈「向東開放」政策深度對接。

他說，匈牙利是中國在歐盟的好朋友好夥伴，中方願同匈方加強國際議題溝通協調，並推動中歐關係發展。

他表示，當前中國共產黨正團結帶領中國人民推動中國式​​現代化建設。中國的發展需要和平的國際環境，中國也會努力塑造和平的國際環境。中國共產黨重視同青民盟的交流與合作，願以兩黨領導人共識為引領，進一步密切高層交往，深化治國理政經驗交流互鑑，促進青年、智庫等交流對話，通過「政黨+地方」、 「政黨+經貿」等平台，為兩國地方、企業合作牽線搭橋，推動中匈關係邁上新階梯。

加爾表示，青民盟珍視同中國共產黨的友好關係，希密切兩黨往來，擴展青年、智庫、地方等交流合作，協助兩國關係發展。匈方希發揮連結東西方橋樑的作用，推動歐中關係發展。加爾預祝中國人民龍年快樂。

一帶一路 匈牙利

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