快訊

民眾黨指有綠營中間人聯繫柯文哲 吳崢：民進黨與黨團不知情

5個姑姑初二回娘家成夢魘！母不准回家 得花3萬煮飯伺候

綠白為「誰先致電」隔空交火…卓榮泰發3點聲明 認見黃珊珊

疫後兩岸交流重啟 去年縣市長「登陸」17團、規模恢復至疫情前6成

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
資料顯示，2023年我方共有17團縣市首長赴陸，恢復到2019年的六成。圖為2023年6月海峽論壇期間，台東縣長饒慶鈴公開表示縣府非常努力處理鳳梨釋迦介殼蟲問題，希望兩岸盡快重啟運銷合作。聯合報系資料照／記者廖士鋒攝影
資料顯示，2023年我方共有17團縣市首長赴陸，恢復到2019年的六成。圖為2023年6月海峽論壇期間，台東縣長饒慶鈴公開表示縣府非常努力處理鳳梨釋迦介殼蟲問題，希望兩岸盡快重啟運銷合作。聯合報系資料照／記者廖士鋒攝影

2023年是新冠疫情後兩岸交流重啟的一年，有諸多交流機制在中斷3年後得以進行，除了中央機關官員在疫情後首度赴陸外，在地方政府的兩岸交流上，官方統計，共有17團縣市首長登陸，規模回升到疫情前2019年的六成。

根據移民署官網「直轄市長及縣（市）長赴大陸地區交流公開資訊」專頁統計，2023年共有17團縣市長赴大陸，登陸的縣市首長包含台北市長蔣萬安、金門縣長陳福海、連江縣長王忠銘、基隆市長謝國樑、苗栗縣長鍾東錦、台東縣長饒慶鈴、南投縣長許淑華等7人。

當中，2023年、也是疫情後登陸的第一團，是金門縣長陳福海，他在1月7日率隊赴大陸廈門，考察廈門五通碼頭通關，推動小三通常態化復航；陳福海去年一共4次率團赴陸，僅次於連江縣長王忠銘的6次。

縣市首長造訪的地點，包含廈門、福州、杭州、武漢、深圳、上海、北京、寧波、湖州、東莞、蘇州、梅州等地，其中既有的兩岸地方政府交流機制包含雙城論壇、兩湖論壇等，也有新建的「港口城市論壇」。而根據大陸各地官媒報導與我方各縣市政府官網消息，多數登陸的縣市首長，都強調「九二共識」的重要性，連具民眾黨籍的金門縣長陳福海也不例外。

不少登陸的縣市首長並就兩岸農漁產品或者食品議題，與陸方協調，包含金門高粱酒、台東釋迦、苗栗文旦柚等，其中金門高粱酒已經重新註冊，可繼續輸往大陸；台東釋迦輸陸蟲害問題也已經解禁。

而相較於2018年、2019年皆有27團縣市首長赴陸，2023年的規模仍有顯著落差，僅為2019年的63%，涵蓋的縣市數量，也較2019年的11個縣市銳減為7個。

至於中央機關與國營公司高級官員在疫情後重啟赴陸，去年有教育部體育署副署長洪志昌、內政部警政署刑事警察局長周幼偉、中華郵政總經理、公營銀行高管等，還有眾多教育系統、博物館系統官員。

值得一提的是，根據中華奧林匹克委員會官網資料，2023年9月底至10月初杭州亞運期間，教育部次長林騰蛟、體育署長鄭世忠等人皆以中華代表團「貴賓」身分率團到訪杭州，陸委會文教處副處長陳威豪則以「團務顧問」身分隨團赴陸。此外，幾人曾一同前往西湖的慈禪寺參拜，祈求中華隊健兒取得好成績。

九二共識 小三通 疫情

延伸閱讀

為疏解沙美市區停車問題 縣府規畫臨停車位2/5啟用

影／小內閣有異動！金門人事頻繁「大風吹」 縣長陳福海這樣說

金湖2活動中心啟用 陳福海槓陳玉珍「教」她如何做立委

不是外傳黑馬！金門縣府第10波人事異動 新任環保局長竟是他

相關新聞

隊名少了「China」 香港足總宣布退出電競版亞洲盃賽事

電競版亞洲盃足球賽「AFC eAsian Cup 2023」2日在卡達登場，但香港足總宣布香港隊退出比賽，原因是遊戲畫面...

台灣賽鴿被印度懷疑是中國間諜鴿「拘留」8個月後獲釋

《環球時報》報導，美聯社2月1日援引印度報業托拉斯消息，印度警方日前將一隻鴿子「拘留」了8個月，原因是其腿環上寫有「看起...

貴州茅台前董座受賄4.8億元 遭判無期徒刑

在落馬近兩年之後，大陸貴州茅台酒廠集團前黨委書記、董事長高衛東受賄案一審2日宣判，高衛東非法收受財物高達人民幣1.1億元...

上海參加台北燈會層級降低 蔣萬安：尊重、依照慣例

台北燈節將於2月2日至3月3日舉行，按往例台北市政府會邀請上海市官員來台參與活動。有媒體報導，由於賴清德當選總統，兩岸關...

抨擊澳紐聯合聲明 陸駐紐使館：不向台獨發出錯誤訊號

澳洲與紐西蘭兩國的外長、防長近日舉行2+2磋商，會後發表聯合聲明，聲明因涉及新疆、西藏、香港、台灣等事務，引起大陸不滿，...

美伊開戰邊緣 陸外交副部長出席伊朗慶祝革命勝利招待會

據大陸外交部網站，大陸外交部副部長鄧勵昨1日受邀出席伊朗伊斯蘭革命勝利45週年招待會。鄧勵向伊朗駐華大使巴赫蒂亞爾致以節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。