疫後兩岸交流重啟 去年縣市長「登陸」17團、規模恢復至疫情前6成

2023年是新冠疫情後兩岸交流重啟的一年，有諸多交流機制在中斷3年後得以進行，除了中央機關官員在疫情後首度赴陸外，在地方政府的兩岸交流上，官方統計，共有17團縣市首長登陸，規模回升到疫情前2019年的六成。

根據移民署官網「直轄市長及縣（市）長赴大陸地區交流公開資訊」專頁統計，2023年共有17團縣市長赴大陸，登陸的縣市首長包含台北市長蔣萬安、金門縣長陳福海、連江縣長王忠銘、基隆市長謝國樑、苗栗縣長鍾東錦、台東縣長饒慶鈴、南投縣長許淑華等7人。

當中，2023年、也是疫情後登陸的第一團，是金門縣長陳福海，他在1月7日率隊赴大陸廈門，考察廈門五通碼頭通關，推動小三通常態化復航；陳福海去年一共4次率團赴陸，僅次於連江縣長王忠銘的6次。

縣市首長造訪的地點，包含廈門、福州、杭州、武漢、深圳、上海、北京、寧波、湖州、東莞、蘇州、梅州等地，其中既有的兩岸地方政府交流機制包含雙城論壇、兩湖論壇等，也有新建的「港口城市論壇」。而根據大陸各地官媒報導與我方各縣市政府官網消息，多數登陸的縣市首長，都強調「九二共識」的重要性，連具民眾黨籍的金門縣長陳福海也不例外。

不少登陸的縣市首長並就兩岸農漁產品或者食品議題，與陸方協調，包含金門高粱酒、台東釋迦、苗栗文旦柚等，其中金門高粱酒已經重新註冊，可繼續輸往大陸；台東釋迦輸陸蟲害問題也已經解禁。

而相較於2018年、2019年皆有27團縣市首長赴陸，2023年的規模仍有顯著落差，僅為2019年的63%，涵蓋的縣市數量，也較2019年的11個縣市銳減為7個。

至於中央機關與國營公司高級官員在疫情後重啟赴陸，去年有教育部體育署副署長洪志昌、內政部警政署刑事警察局長周幼偉、中華郵政總經理、公營銀行高管等，還有眾多教育系統、博物館系統官員。

值得一提的是，根據中華奧林匹克委員會官網資料，2023年9月底至10月初杭州亞運期間，教育部次長林騰蛟、體育署長鄭世忠等人皆以中華代表團「貴賓」身分率團到訪杭州，陸委會文教處副處長陳威豪則以「團務顧問」身分隨團赴陸。此外，幾人曾一同前往西湖的慈禪寺參拜，祈求中華隊健兒取得好成績。