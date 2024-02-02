拜習通話是否在春天舉行？ 陸外交部這麼說

白宮國家安全顧問蘇利文日前表示，美中一致認為領導人之間的對話「無可替代」，雙方正在安排美國總統拜登和大陸國家主席習近平於「不久之後」通一次電話，外界關注通話是否在春天舉行。大陸外交部發言人汪文斌2日表示，希望美方同中方相向而行，落實舊金山「拜習會」重要共識和願景。至於拜習何時通話？他回應，「我沒有可以提供的消息」。

蘇利文上月30日在一場活動上表示，他日前與大陸外長王毅在泰國曼谷舉行會晤時，雙方一致認為領導人之間的對話確實「無可替代」，「我們一致同意拜登總統和習主席應該對話，應該盡快通過電話進行對話」，而兩國正打算安排拜習在「不久之後」通一次電話。

汪文斌2日主持大陸外交部例行記者會。面對記者詢問「拜習通話」是否會在今年春天或未來幾個月內舉行時，他表示，王毅與蘇利文日前舉行會晤，雙方同意兩國元首保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領。

他說，希望美方同中方相向而行，落實兩國元首舊金山會晤達成的重要共識和願景，推動中美關係克服障礙，排除干擾，穩定向前發展。

至於「拜習通話」會落在什麼時間點？汪文斌則回應，「關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的消息」。

另外，美國中情局（CIA）局長伯恩斯日前在《外交事務》雜誌撰文稱，美國已投入更多資源用於對華情報收集、分析和行動。過去兩年中情局對華工作預算增加一倍多，招募培訓更多會講中文的僱員，加大力度在拉美、非洲和印太等全球各地與中國競爭。

汪文斌對此表示，「伯恩斯局長身為全球最大間諜組織的負責人，一再走上前台，告訴世人，美國間諜無所不在、無孔不入。感謝他的提醒，中方將一如既往地做好防範工作，不會讓美國的非法行徑得逞。」