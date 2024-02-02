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隊名少了「China」 香港足總宣布退出電競版亞洲盃賽事

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
由於電競版亞洲盃足球賽的遊戲畫面，香港隊名欠缺「China」字眼，香港足總宣布香港隊退出比賽。（取自網路）
由於電競版亞洲盃足球賽的遊戲畫面，香港隊名欠缺「China」字眼，香港足總宣布香港隊退出比賽。（取自網路）

電競版亞洲盃足球賽「AFC eAsian Cup 2023」2日在卡達登場，但香港足總宣布香港隊退出比賽，原因是遊戲畫面中的港隊隊名欠缺「China」字眼。香港足總會長貝鈞奇表示，考慮到問題「較敏感」及有需要正視，認為只寫「Hong Kong 」不適宜，退賽是為免了引起不必要的爭議。

綜合港媒報導，這項賽事透過PS5的遊戲Konami eFootball以雙打形式進行，分組安排與亞洲盃相同，港隊被編入C組，同組對手為伊朗及阿拉伯聯合大公國。港隊原定今晚會對阿國，賽事會在YouTube直播

香港足總原先與香港電競總會合作，派出兩名電競選手Jason Liem、Kalok Choi及教練Jay Wong出戰。

雖然賽事官方宣傳中，都以「Hong Kong, China」稱呼香港隊，但遊戲畫面中的隊名卻顯示為「Hong Kong」，少了「China」。香港足總於是透過新聞稿宣布退出此次賽事。

貝鈞奇指出，足總出席國際會議都會採用「中國香港」，港協暨奧委會亦有相關指引。足總按照指引經協商後，覺得如果有這些問題又或者播錯國歌，都會退出賽事。

貝鈞奇說，考慮到事件涉及較敏感的原則性問題，如果遊戲的直播畫面長期顯示「中國香港」隊的隊名為「香港」，而非「中國香港」，似乎不太適宜，可能產生不必要的糾紛或爭議。他形容足總無必要蒙混過關，決定退賽是正視問題。

至於4日邁阿密國際足球俱樂部將在香港大球場與香港隊踢表演賽，部分宣傳品印上「Hong Kong Team」，貝鈞奇則認為沒有問題。他解釋指表演賽和國際正規賽事性質不同，官式賽事理應要用「中國香港」的名義出賽。

香港足總主席霍啟山則說，足總此次獲亞洲足協邀請出席電競版亞洲盃，並按要求提供資料，但遺憾主辦方未能依照「正式做法」，足總在了解後呼籲對方修改。最終按香港體育協會指引去做，「正常去處理」。

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