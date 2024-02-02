貴州茅台前董座受賄4.8億元 遭判無期徒刑

在落馬近兩年之後，大陸貴州茅台酒廠集團前黨委書記、董事長高衛東受賄案一審2日宣判，高衛東非法收受財物高達人民幣1.1億元（約合新台幣4.83億元），被判無期徒刑。

據貴州高院微信公眾號通報，貴州省六盤水市中級人民法院2日一審公開宣判貴州省煤田地質局前黨委委員、局長高衛東受賄一案，對被告人高衛東以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對高衛東收賄所得及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

通報指出，經審理查明，在1999年至2022年的24年間，高衛東利用擔任貴陽市副市長，貴州省交通運輸廳廳長，貴州茅台酒廠董事長，貴州省煤田地質局黨委委員、局長等多個職務上的便利，為有關個人和單位在經營公司、承攬工程項目、取得土地開發權、購買茅台酒等事項上提供協助，直接或透過相關人員非法收受財物共計折合人民幣1.1億餘元，其中4,656萬餘元未實際取得。

法院認為，高衛東的行為構成收賄罪，收賄金額「特別龐大」。鑑於高衛東到案後如實供述監察機關已掌握的受賄犯罪事實，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，部分犯罪係未遂，認罪悔罪，大部分贓物已退繳，依法對其從輕處罰。法庭於是作出上述判決。高衛東當庭表示服判，不上訴。

公開資料顯示，高衛東出生於1972年。他在2020年3月出任茅台集團黨委書記、董事長，並於2021年8月調任貴州省煤田地質局局長，其任茅台董座一職，僅17個月。

2022年5月13日，高衛東因涉嫌嚴重違紀違法，接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。2022年7月29日，被貴州省人大常委會罷免全國人大代表職務。

2022年12月14日，高衛東因嚴重違紀違法問題被「雙開」，通報指出，其嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，「長期沉溺賭博、多次嫖娼，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手、不知止」，其違紀違法性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。