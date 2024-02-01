王小洪會見泰司法部長塔威：希深化中泰禁毒合作
據新華社，大陸國務委員、公安部長王小洪昨31日在北京會見泰國國家肅毒委員會委員、司法部部長塔威。王小洪表示，希望中泰深化禁毒合作，開展聯合執法行動，依法打擊毒品製販等犯罪行為。
他說，中泰兩國是好鄰居、好朋友、好親戚、好夥伴。希望雙方落實兩國領導人重要共識，深化禁毒合作，優化追逃追贓物模式，開展聯合執法行動，依法打擊毒品製販、電信網路詐騙、網路賭博等違法犯罪，加強執法安全領域務實合作，推動建構中泰命運共同體。
塔威則表示，願同中方保持密切交流，深化禁毒和其他領域執法合作。
眾所周知，泰國、緬甸與寮國三國邊境的金三角是種植罌粟花，以及製作海洛英等毒品的大本營，至今仍然是全球海洛英等毒品的產地，如今雖主要轉移到緬甸一側，但毒品從金三角走私到包括中國在內的全球各地仍難以斷絕。
無獨有偶，王小洪前一天即30日也在北京會見美國總統副助理、白宮國土安全事務副助理達斯卡爾（Jen Daskal）率領的美國禁毒聯合代表團，宣布中美禁毒合作工作小組正式啟動。連兩天會見外國官員商討禁毒問題的行程頗不尋常，似顯示中國有意強化對毒品的製販行為的執法。
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