王小洪會見泰司法部長塔威：希深化中泰禁毒合作

美國蘋果公司造車又延宕了，將蘋果汽車的自動駕駛等級從L4下調至L2+，發布時程也從原定2026年，再延後到2028年。很多人都記得，連比起蘋果更晚布局的小米，都已在去年12月發布了Su7，再過2個月就會上市出售，但蘋果卻遲遲造不出車，於是中國大陸有人為蘋果釐清問題癥結，並歸結給於蘋果執行長庫克沒找到他的余承東。 余承東何許人也？他的外號「大嘴」，其實是對他的某種嘲諷，他從華為手機到華為與不同品牌合作造車，都喜歡吹噓產品「遙遙領先」，而蘋果的解藥，真是需要一個美國版的余承東出現？

2024-02-01 08:00