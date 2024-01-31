陸國安部：高度警惕「環保」壁壘背後的政治陰謀

繼公布「獵豔」、「請喝茶」的十種情形後，大陸國家安全部再度發文稱，一些國家在關稅等傳統貿易壁壘的基礎上，以保護環境為藉口對中國設置一系列新的貿易限制措施，要大陸民眾高度警惕「環保」壁壘背後的政治陰謀。

大陸國安部1月31日發布題為《你所謂的環境保護原來是貿易保護》的文章，稱一些國家以保護環境為藉口對中國設置一系列新的貿易限制措施，假「環保」之名行貿易保護之實，妄圖阻滯中國外貿業長期向好發展的勢頭。

文章稱，以水產出口為例，中國大陸水產出口額已連續多年穩居世界第一，然而個別國家出於維護自身利益的考量，對中國水產出口「瘋狂抹黑、無理打壓」，一方面逼迫中國產品公開上下游信息，另一方面利用媒體和非政府組織宣傳烘托氛圍，將中國水產企業列入實體清單，進而推出限制中國水產貿易的法案。

而中國個別境內機構和人員為了獲取境外反華勢力的「蠅頭小利」，甘心成為被裹挾利用對象，配合境外發動環保攻勢。

文章舉例，李某在外留學期間，受境外極端「環保主義」理念影響，後被境外反華勢力拉攏發展。學成回國後，李某受境外指揮成立商業諮詢公司，專門蒐集中國水產行業產業鏈供應鏈信息，評估企業的社會責任。在境外反華勢力的幕後支持和資源投送下，李某所在公司短時間內躋身行業尖端，並以提供項目資助、出境深造名額為誘餌，同一些行業協會、研究機構和大學建立合作關係，獲取了大量涉中國產業政策、數據信息，並提供境外。

文章說，李某因從事危害國家安全違法犯罪活動，已被大陸國家安全機關依法懲處。

文章最後說，大陸國安機關破獲的多起案件顯示，境外反華勢力繼對新疆棉花、蕃茄等重要農產品出口採取限制措施後，又以環保之名將中國水產出口納入打壓限制的名單之中。「這已成為境外反華勢力全面遏制中國的著力點，這是一場精心設計的政治陰謀。」