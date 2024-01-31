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標普：恒大債券持有人 要等數年才能獲得微薄款項

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
國際信用評等機構美國標準普爾（S&P）31日表示，中國恒大進入清算程序後，離岸美元債券持有人可能會在一個複雜的過程中，獲得一筆可能微乎其微的款項，該過程可能需要數年時間才能完成。新華社
國際信用評等機構美國標準普爾（S&P）31日表示，中國恒大進入清算程序後，離岸美元債券持有人可能會在一個複雜的過程中，獲得一筆可能微乎其微的款項，該過程可能需要數年時間才能完成。新華社

國際信用評等機構美國標準普爾（S&P）31日表示，中國恒大進入清算程序後，離岸美元債券持有人可能會在一個複雜的過程中，獲得一筆可能微乎其微的款項，該過程可能需要數年時間才能完成。

路透報導，該信評機構發布的一份新報告稱，在大陸開發商的離岸違約案件中，法庭現金追回率平均約為 2.8%。該機構表示，同一發行人類型的境內違約回收率為8.3%。

負債超過3,000億美元的恒大，29日遭香港高等法院宣布，進入強制清算令委任清算人。

標準普爾中國企業專家李常指出，一旦清算結束，離岸債券持有人將獲得幾美分的美元收益，「即使是這筆微薄的支出，他們也可能需要等待數年。」

恒大清算程序，未來取決於香港法院的判決，並在中國大陸得到認可。

標準普爾全球表示，恒大作為離岸實體和更廣泛集團的股東，只有在其境內實體被清算時，才會在境內債權人之後獲得償付。

恒大在法庭辯論中，引用了德勤（Deloitte）去年7月的一份分析，該分析預計，如果開發商被清算，回收率為3.4%。然而，恒大集團去年9月表示，旗艦子公司及董事長許家印，因涉嫌犯罪而接受當局調查，債權人目前預計追償率將低於3%。

標準普爾報告指出，「正在清算的離岸母公司，只能透過從境內實體提取現金流來獲得償還，例如透過股息、償還股東貸款或出售股權。」「由於該公司陷入財務赤字，這是一個有爭議的問題。」

恒大 香港 財務

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