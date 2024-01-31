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金管會說龍年台股有3變數 擬向財部討論延長當沖降稅

杭州成陸第10超大城市

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國浙江杭州城區人口突破千萬，正式成為中國第十個超大城市。1月29日，杭州市十四屆人大四次會議開幕，市長姚高員作政府工作報告。他提到，去年（2023年），杭州城區人口突破千萬，達1002.1萬，實現了從特大城市到超大城市的大跨越，成為中國10個超大城市之一。　　

中通社報導，2009年，杭州城區人口突破了300萬。2015年，杭州城區人口突破500萬，首次躋身全國特大城市。同時世界城市排名也躍居全球第73位、創歷史新高。　　

公開資料顯示，城區常住人口1000萬以上的城市為超大城市，城區常住人口500萬以上1000萬以下的城市為特大城市。

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