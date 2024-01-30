王毅訪泰 促打通泛亞鐵路中線

正在泰國訪問的中國大陸外交部長王毅昨天與泰國總理賽塔會面時表示，雙方要加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通；雙方要高質量共建「一帶一路」，另闢發展新空間。賽塔表示，泰方積極參與共建「一帶一路」合作，希望加強溝通，加速推進相關項目；泰方高度重視泰中關係，堅定奉行一個中國政策。

泛亞鐵路通到哪 製表／大陸中心 泛亞鐵路是連結中國大陸、中南半島、馬來半島和新加坡間的鐵路網。一九九五年十二月，時任馬來西亞首相馬哈迪·莫哈末在東協首腦會議上提議修建，得到有關國家支持。大陸以雲南昆明為中心，經由越南（東線）、緬甸（西線）、寮國（中東線）三路並進，將中南半島的既有鐵路網串起，經泰國曼谷（中線）到達新加坡，預計鐵路總長將達到一萬四千六百公里。

如果所有線路全部打通，人口總量達二點八二億的東南亞七個主要國家，都可直接透過鐵路和大陸雲南昆明連接，並藉由昆明連接到大陸各大城市。然而東協國家各有算盤，泛亞鐵路的興建並不順利。

據大陸外交部發布，賽塔昨天在曼谷會見王毅。王毅表示，中方始終將泰國作為周邊外交優先方向，此次訪泰就是要落實兩國領導人共識，推動兩國各領域合作，使「中泰一家親」能親上加親。他提到前天與泰國副總理兼外長班普里深入磋商，雙方同意加強支持；並稱，「台灣問題關乎中國主權和領土完整，中方讚賞泰方堅持一個中國原則，相信泰方將繼續理解並支持中國統一大業」。

王毅說，中方願與泰方維持高層交往，密切人文交流，以互免簽證為契機推動雙向旅遊，深化經貿投資等領域務實合作。雙方要高品質共建一帶一路，加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通，推動中寮泰聯通發展構想盡早落實。

賽塔表示，泰方高度重視泰中關係，堅定奉行一個中國政策。雙方簽署互免簽證協定，有利於密切兩國經貿人文交流。泰方積極參與共建一帶一路，希望兩國加強溝通，加速推進相關項目，提升地區互聯互通水準。