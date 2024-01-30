黃岐到馬祖 「小三通」春運來了

臨近春節，福州港「小三通」黃岐客運站的人流多了起來，許多候船前往馬祖的乘客推著滿滿當當的行李車，帶著海鮮乾貨、特產年貨及日用品等，開啟「海上春運」之旅。

新華社報導，今年是連江黃岐到馬祖「小三通」客運航線復航後第一個春節。近來，福州港黃岐客運站經過改造，客運大廳、衛生服務設施煥然一新。隨著春運拉開帷幕，快捷通道、落地辦卡、出租車接駁等系列措施為兩地鄉親往來提供便利。

「黃岐到馬祖航線單程只需要25分鐘，提前備案後，就可以走快捷通道自助通關，很方便。我這趟來黃岐在娘家住一晚，順便置辦了一些年貨帶回馬祖。」從黃岐嫁到馬祖的林女士說。她時常搭乘「小三通」客運航班回娘家探親。

乘客中像林女士這樣的「黃岐新娘」有不少。連江黃岐古稱里山，馬祖古稱外山，兩地血脈相親。黃馬「小三通」客運航線復航後，截至1月中旬，已運送旅客超過1.9萬人次。

福建海事局表示，今年春運期間，「小三通」客運航線預計發送旅客12萬人次。

在黃岐客運站，新設的「兩岸一家親」志願者服務台前有不少問詢的人。連江移動公司派工作人員為台胞提供通信諮詢和業務辦理服務，讓台胞落地即可辦卡。

「小三通的服務越來越完善，落地就可以辦理電話卡，還有出租車接駁，從黃岐往返福州市區更方便了。」來自台北的程女士說，她有很多親人朋友在福州，上了年紀後就希望能經常和大陸親人相聚，去年在福州待了近一個月，這回打算在福州過春節。

今年1月1日起，大陸出入境管理局支持福建建設兩岸融合發展示範區十項出入境政策措施施行。作為兩岸「小三通」重要航線之一，「黃岐-馬祖」客運航線貫徹落實政策，福馬「同城生活圈」人員辦理出入境證件時限由7個工作日縮短至5個工作日。

福州邊檢站有關負責人說，台胞持5年有效台灣居民來往大陸通行證，在黃岐對台客運碼頭辦理快捷通關採集（指紋）備案後，可使用快捷通道通關，並同步實現「一地備案、全國通用」。