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王毅：加快中泰鐵路建設 打通泛亞鐵路中線

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
泰國首相賽塔29日在曼谷與到訪的大陸外長王毅會面。（圖／取自大陸外交部官網）
泰國首相賽塔29日在曼谷與到訪的大陸外長王毅會面。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸外交部長王毅29日與泰國首相賽塔會面時說，雙方要加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通。雙方要高質量共建「一帶一路」，另闢發展新空間。

據大陸外交部官網消息，泰國首相賽塔29日在曼谷會見王毅。王毅表示，泰國是本地區重要國家，中方樂見泰方為地區穩定和世界和平發揮積極作用。作為全面戰略合作伙伴，中泰加強友好互信，亞洲和平就多一份保障；中泰密切互利合作，地區發展就多一份動力。

王毅說，中國始終將泰國作為周邊外交優先方向，此次訪泰就是要落實兩國領導人共識，推動兩國各領域合作，使「中泰一家親」能親上加親。

王毅還提到，台灣問題事關中國主權和領土完整，中方讚賞泰方堅持一個中國原則，相信泰方將繼續理解和支持中國統一大業。中方也將繼續支持泰方維護國家主權安全，實現發展振興。

王毅表示，中方願同泰方保持高層交往，密切人文交流，以互免簽證為契機推動雙向旅遊，深化經貿投資等領域務實合作。雙方要高質量共建「一帶一路」，加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通，推動中老泰聯通發展構想盡早落實，為兩國長遠發展提供新動力，開闢新空間。

王毅26日至29日訪問泰國。期間，王毅還曾與泰國副首相兼外長班比舉行年度磋商，並會見泰國公主詩琳通。28日，王毅在與班比舉行年度磋商後簽署協議，允許中泰兩國人民從3月1日起互相免簽證入境。

王毅 泰國 免簽

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