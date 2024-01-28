習近平反腐伸向金融業 學者揭背後2因素：「橫屍遍野」卻未見盡頭

習近平的反腐運動已經打擊了秘密的火箭軍、中共當任高官和國家足球隊，現在又有可能重創正在努力應對經濟衰退的金融行業。

據中共官媒《環球時報》2022年的一篇報導，自十年前上台以來，習近平持續不斷地打擊盤根錯節的貪汙腐敗行為，已導致至少470萬名官員受到懲處。

據香港《南華早報》統計，去年公開披露的對中共高級官員的調查數量比2022年增加了40%。

儘管房地產危機、地方政府債務高企和消費長期低迷削弱了經濟活力，習近平最近仍誓言要根除金融、銀行和國有部門根深蒂固的腐敗現象。

專門研究中國政治的加拿大智庫瑟希斯集團（Cercius Group）執行長帕耶特（Alex Payette）說：「儘管中共廣泛依賴增長和發展來控制民眾不滿情緒並獲得支持，但習近平根本不把經濟穩定視為首要問題。」

他說，習近平聚焦於一系列關鍵產業，以緩解外國制裁的影響，並將經濟完全置於黨的控制之下。

對中國領導人來說，大多數問題都因為「幹部偏離了黨的正確思想路線。」帕耶特說，「腐敗墮落……直接源於市場機制和境外思想。」

加州大學聖迭戈分校副教授史宗翰（Victor Shih）則說，習近平認為支撐經濟與整治關鍵部門之間「並不矛盾」。

史宗翰告訴法新社：「他希望官員始終保持廉潔高效的行為方式，但是又減少了大多數官員的工資和福利。」他說，這「增加了參與腐敗的動機」，結果帶來一連串的逮捕拘押。

反腐反到「灰西裝」

習近平本月稱「形勢依然嚴峻復雜」，表示要加大力度，「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰」。

反腐支持者說，這場運動促進了廉政。但批評者認為，它也是清除政治對手的工具。

最近幾周，這場運動已波及國有銀行、銀行監管機構以及國有石油和煙草公司的前官員。

研究這場運動的佐治亞州立大學教授韋德曼（Andrew Wedeman）說，最近的打擊標誌著習近平的反腐從精英官僚向次一級的「灰西裝」的轉變。

韋德曼告訴法新社，這一變化表明，隨著時間的推移，反腐中派系因素已經弱化。

去年，中國突然撤換了外交部長和國防部長，以及一個管理核武庫的火箭軍的幾名成員。

對於這些戲劇性事件，官方至今沒有作出解釋，但有報導稱一些案件與腐敗有關。

韋德曼不排除一些官員落馬的原因是被認為對習近平缺乏忠誠。因此，他說，對金融業的打擊可能暗示著「這些部門普遍存在腐敗行為……或者習近平認為這些部門變得過於獨立，從而對他的權力構成威脅」。

反腐沒有盡頭

長期以來，中國的統治者一直依靠群眾運動來實現政治目標，但習近平的反腐運動因其持續時間和力度而引人注目。

牛津大學名譽教授許慧文（Vivienne Shue）說，在毛澤東時代，運動通常持續幾個月到幾年不等。但習近平曠日持久的反腐戰役，反映出「與毛澤東時代相比，（中國）社會和經濟的規模以及復雜性和階層行要大得多」。

她告訴法新社，這樣的結果是反腐運動「需要分階段和有針對性、按順序展開」。

許慧文說，對腐敗案件的揭露也證實了公眾的懷疑，即「無數官員……實際上是自私的腐敗分子」。

在報導國有銀行中國光大集團前董事長唐雙寧涉嫌貪汙受賄被捕時，中共官媒還披露他喜歡購買昂貴的藝術品和炫耀自己的書法作品。

中央電視台也播出了包括前國家足球隊主教練李鐵在內的官員的「電視認罪」，李鐵承認操縱比賽並行賄數十萬美元以獲得高級職位。

韋德曼教授說，習近平的反腐運動「就像美國的越戰……屍體數量不斷增加，但我們卻從未看見隧道盡頭的曙光」。

韋德曼說，這樣的情況可能會持續到習近平執政的終點，因為習近平「輸不起」。

（法新社）

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