快訊

不罷工了！長榮航空勞資爭議落幕 今晚簽約達協議「機師最高加薪13500元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平反腐伸向金融業 學者揭背後2因素：「橫屍遍野」卻未見盡頭

德國之聲／ 德國之聲
中國國家主席習近平。 歐新社
中國國家主席習近平。 歐新社

習近平的反腐運動已經打擊了秘密的火箭軍、中共當任高官和國家足球隊，現在又有可能重創正在努力應對經濟衰退的金融行業。

據中共官媒《環球時報》2022年的一篇報導，自十年前上台以來，習近平持續不斷地打擊盤根錯節的貪汙腐敗行為，已導致至少470萬名官員受到懲處。

據香港《南華早報》統計，去年公開披露的對中共高級官員的調查數量比2022年增加了40%。

儘管房地產危機、地方政府債務高企和消費長期低迷削弱了經濟活力，習近平最近仍誓言要根除金融、銀行和國有部門根深蒂固的腐敗現象。

專門研究中國政治的加拿大智庫瑟希斯集團（Cercius Group）執行長帕耶特（Alex Payette）說：「儘管中共廣泛依賴增長和發展來控制民眾不滿情緒並獲得支持，但習近平根本不把經濟穩定視為首要問題。」

他說，習近平聚焦於一系列關鍵產業，以緩解外國制裁的影響，並將經濟完全置於黨的控制之下。

對中國領導人來說，大多數問題都因為「幹部偏離了黨的正確思想路線。」帕耶特說，「腐敗墮落……直接源於市場機制和境外思想。」

加州大學聖迭戈分校副教授史宗翰（Victor Shih）則說，習近平認為支撐經濟與整治關鍵部門之間「並不矛盾」。

史宗翰告訴法新社：「他希望官員始終保持廉潔高效的行為方式，但是又減少了大多數官員的工資和福利。」他說，這「增加了參與腐敗的動機」，結果帶來一連串的逮捕拘押。

反腐反到「灰西裝」

習近平本月稱「形勢依然嚴峻復雜」，表示要加大力度，「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰」。

反腐支持者說，這場運動促進了廉政。但批評者認為，它也是清除政治對手的工具。

最近幾周，這場運動已波及國有銀行、銀行監管機構以及國有石油和煙草公司的前官員。

研究這場運動的佐治亞州立大學教授韋德曼（Andrew Wedeman）說，最近的打擊標誌著習近平的反腐從精英官僚向次一級的「灰西裝」的轉變。

韋德曼告訴法新社，這一變化表明，隨著時間的推移，反腐中派系因素已經弱化。

去年，中國突然撤換了外交部長和國防部長，以及一個管理核武庫的火箭軍的幾名成員。

對於這些戲劇性事件，官方至今沒有作出解釋，但有報導稱一些案件與腐敗有關。

韋德曼不排除一些官員落馬的原因是被認為對習近平缺乏忠誠。因此，他說，對金融業的打擊可能暗示著「這些部門普遍存在腐敗行為……或者習近平認為這些部門變得過於獨立，從而對他的權力構成威脅」

反腐沒有盡頭

長期以來，中國的統治者一直依靠群眾運動來實現政治目標，但習近平的反腐運動因其持續時間和力度而引人注目。

牛津大學名譽教授許慧文（Vivienne Shue）說，在毛澤東時代，運動通常持續幾個月到幾年不等。但習近平曠日持久的反腐戰役，反映出「與毛澤東時代相比，（中國）社會和經濟的規模以及復雜性和階層行要大得多」。

她告訴法新社，這樣的結果是反腐運動「需要分階段和有針對性、按順序展開」。

許慧文說，對腐敗案件的揭露也證實了公眾的懷疑，即「無數官員……實際上是自私的腐敗分子」。

在報導國有銀行中國光大集團前董事長唐雙寧涉嫌貪汙受賄被捕時，中共官媒還披露他喜歡購買昂貴的藝術品和炫耀自己的書法作品。

中央電視台也播出了包括前國家足球隊主教練李鐵在內的官員的「電視認罪」，李鐵承認操縱比賽並行賄數十萬美元以獲得高級職位。

韋德曼教授說，習近平的反腐運動「就像美國的越戰……屍體數量不斷增加，但我們卻從未看見隧道盡頭的曙光」。

韋德曼說，這樣的情況可能會持續到習近平執政的終點，因為習近平「輸不起」。

（法新社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

習近平 反腐

相關新聞

小粉紅翻車！以愛國之名檢舉商場太陽符號 陸官媒也看不下去

中日關係向來是中國社會的敏感區域。一名網路直播主日前檢舉南京某商場的裝飾用了日本旭日旗元素，迫使商家拆除；不過近來輿論翻...

習近平反腐伸向金融業 學者揭背後2因素：「橫屍遍野」卻未見盡頭

習近平的反腐運動已經打擊了秘密的火箭軍、中共當任高官和國家足球隊，現在又有可能重創正在努力應對經濟衰退的金融行業...

泰中簽署免簽協議 王毅未提與蘇利文會面：反對零和博弈政治遊戲

泰國外長班普里今天和來訪的中國外長王毅共同簽署兩國民眾互免簽證的協議。王毅未提他和美國國家安全顧問蘇利文的會面，僅表示中...

星對中免簽 網傳素質不好別去「罰則多 小心變窮光蛋」

中國與新加坡25日在北京簽署兩國互免簽證協定，兩國持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不...

拚觀光！中泰互免簽證 3月1日起生效

據央視新聞報導，28日，中國大陸與泰國在曼谷簽署互免簽證協定，該協定將從2024年3月1日起正式生效。消息一出，大陸線上...

好萊塢女星妮可基嫚新劇「外籍人士」涉雨傘運動 香港觀眾看不到

好萊塢女星妮可基嫚主演新劇外籍人士（Expats）在香港拍攝，劇情背景涉雨傘運動，在港觀眾未能從串流平台看到這部影集；分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。