菲律賓成功空投仁愛礁 陸海警：惡意炒作無益情勢緩和

中菲在南海仁愛暗沙（大陸稱為「仁愛礁」）的角力不斷。21日，菲律賓空軍以超低空空投方式，對擱淺在仁愛礁的「馬德雷山號」登陸艦進行補給。對此，中國海警局27日批評菲國對此事進行惡意炒作，並稱此舉無益於緩和南海緊張局勢。

據「中國海警」微信公眾號消息，中國海警局新聞發言人甘羽27日發出新聞稿表示，1月21日，上述菲律賓小型飛機向「非法坐灘」軍艦空投補給，中國海警即時跟監掌握，依法依規管控處置，對菲方補給必要生活物資作出臨時性特殊安排。

甘羽稱，「菲有關方面罔顧事實、惡意炒作，蓄意誤導國際認知，無益於緩和南海緊張局勢。我們正告菲方停止挑釁炒作，中國海警將加強仁愛礁及其鄰近海域維權執法，堅決捍衛國家主權和海洋權益。」

菲律賓媒體「ABS-CBN」近期引述匿名高級軍事官員說法指出，菲國軍方21日早上派遣一艘海上巡邏機，前往仁愛礁（菲國稱阿雲津礁）坐灘軍艦「馬德雷山號」展開空投補給任務。據了解，過去中國海警船次次在海上攔截都成功，但這次菲律賓補給方式改成出現在空中，因而無法攔住。

此外，菲律賓軍方近期曾表示，菲國計劃進一步開發南海島礁並購買更多船隻及雷達，大陸國防部發言人吳謙也對此回應稱，中國對南沙群島及其附近海域「擁有無可爭辯的主權」，這有著「充分的歷史和法理依據」。中方堅決反對菲方在「非法侵占的中國南沙島礁」上開展任何形式的建設活動。

他聲稱，當前中菲關係面臨困難，根源在於菲方背信棄義，勾結「域外大國」，不斷在南海侵權挑釁，損害中方正當合法權益。

吳謙要求菲方「尊重歷史，認清現實，不要沿著錯誤的道路走下去」。他表示，中方願與菲方透過雙邊對話協商解決分歧，但如果菲方一意孤行，中方必將予以堅決反制。