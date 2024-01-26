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陸副外長孫衛東率團訪北韓 或舉行中朝外交磋商

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
北韓官媒朝中社報導，大陸外交部副部長孫衛東25日率領代表團途經新義州市抵達平壤，展開對北韓的訪問。（取自朝中社）
北韓官媒朝中社報導，大陸外交部副部長孫衛東25日率領代表團途經新義州市抵達平壤，展開對北韓的訪問。（取自朝中社）

北韓官媒朝中社報導，大陸外交部副部長孫衛東25日率領代表團途經新義州市抵達平壤，展開對北韓的訪問。韓聯社稱，孫衛東此訪或再次與北韓舉行外交磋商，並就中朝建交75周年加強合作進行探討。

韓聯社引據北韓勞動黨機關報「勞動新聞」消息稱，北韓外務省幹部和大陸駐北韓公使前往邊境大橋迎接。而截至目前，大陸外交部尚未對外發布孫衛東出訪消息。

孫衛東曾在去年12月與北韓外務省副相朴明浩在北京舉行外交磋商。據大陸外交部發布，「雙方同意以明年中朝建交75周年為契機深化兩國友好合作關係，加強戰略溝通協調，並就共同關心的問題交換意見」。訪問期間，朴明浩還同大陸外交部長王毅舉行會晤。

韓聯社報導，預計孫衛東此訪期間將再此與北韓舉行外交磋商，雙方或就建交75周年之際加強經濟合作等事宜進行探討。分析人士認為，孫衛東還可能拜會北韓領導人金正恩等朝鮮最高級別官員。

分析人士認為，朴明浩或向中方介紹改變對南韓政策路線、定性韓朝為敵對關係等去年底召開的朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議內容，並聽取中方意見。

值得一提的是，中方代表團此次經由遼寧省丹東和朝鮮平安北道新義州，以陸路抵達平壤，這或意味著兩國之間的航線尚未完全恢復運作。朝鮮高麗航空去年8月恢復平壤至北京的航線，但只限於接在華務工人員回國等特殊目的。

北韓 外交部 平壤

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