安地卡總理訪北京：台灣「過去現在將來」都是中國一省

總統大選結果出爐後，北京持續藉由外交平台，發出對台灣更為緊縮的外交論調。最新消息是，位於加勒比海的安地卡及巴布達總理訪問北京與大陸國家主席習近平會見時強調，「台灣過去、現在、將來都是中國的一個省」；坦尚尼亞總統哈桑則向到訪的大陸副總理劉國中強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分，支持中國統一大業」。

據大陸外交部消息，安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）24日下午與習近平在北京人民大會堂會見，習近平表示「高度讚賞安巴始終堅定恪守一個中國原則」，大陸重視安巴等小島嶼發展中國家在氣候變化領域的關切和訴求，願為安巴主辦第四屆小島嶼發展中國家國際會議提供支持，繼續為地區國家提供力所能及的幫助，推動大陸同加勒比國家關係不斷發展。

布朗則指出，「安方堅信，台灣過去、現在、將來都是中國的一個省，安方將繼續堅定恪守一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整」。

另外，在非洲訪問的大陸副總理劉國中，22日至24日到訪最後一站坦尚尼亞，坦尚尼亞總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）表示，「坦方始終堅定奉行一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，支持中國統一大業」。坦方願同大陸加強戰略對接，增進黨際交往和雙邊務實合作。此前劉國中到訪喀麥隆時，喀麥隆總統比亞（Paul Biya）也強調「喀方堅定奉行一個中國原則，這一政策立場不會改變」。

1月24日，大陸與諾魯簽署建交公報，大陸外長王毅警告，「現在還有極少數國家因為各種原因與台灣地區維持著所謂『邦交』關係。這種做法不僅違背自身國家和人民的利益，違背聯大2758號決議，也構成了對中國國家主權的侵害，遲早要加以糾正」。王毅敦促這些國家「認清時代潮流，把握歷史機遇，履行國際法義務，與國際社會站在一起，向歷史正確看齊」。