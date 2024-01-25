大陸與烏茲別克提升關係 習近平籲及早啟動中吉烏鐵路

大陸國家主席習近平24日下午與烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行會談，雙方宣布決定發展「新時代全天候全面戰略夥伴關係」，習近平還強調，面對當前複雜國際形勢，雙方要更加堅定相互支持，雙方要及早啟動中吉烏鐵路項目建設，同步推進「硬聯通」和「軟連接」。

烏茲別克是習近平疫情後於2022年9月首度出訪的國家，米爾濟約耶夫自2022年迄今已經是第四度到訪大陸。據新華社消息，習近平向米爾濟約耶夫指出，「中烏關係好，好在雙方始終以誠相待、以信相交」，面對當前複雜國際形勢，雙方要更加堅定相互支持。大陸堅定支持烏茲別克維護國家主權、獨立、領土完整，堅定支持烏方自主選擇發展道路。

習近平強調，雙方要用好政府間合作委員會等平台，加強戰略溝通，全面深化戰略互信。雙方要及早啟動中吉烏鐵路建設，同步推進「硬聯通」和「軟連接」，構建立體互聯互通網路，助力烏茲別克由「陸鎖國」向「陸聯國」轉型。他還就貿易便利化措施、新能源汽車、農業合作等議題拋出建議。

米爾濟約耶夫則表示，他今年首次出訪選擇大陸，具有重要象徵意義。他表示烏方「堅定恪守一個中國原則，堅決反對外部勢力干涉中國內政，願在涉台、涉疆、人權等涉及中國核心利益問題上堅定支持中國，同中方共同打擊『三股勢力』，維護各自和地區安全穩定」。

會談後兩人簽署並發表了「中華人民共和國和烏茲別克斯坦共和國關於新時代全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，並共同見證簽署共建「一帶一路」、全球發展倡議、經濟技術合作、互聯互通、環境保護、新能源、科技、人文、農產品准入、地方等領域一系列合作文件。

米爾濟約耶夫在北京訪問期間也會見了大陸總理李強、全國人大委員長趙樂際等高層，還會見中國進出口銀行行長吳富林，結束北京行程後，他偕夫人搭飛機前往深圳。

烏茲別克與大陸的關係近期進展迅速。據新疆日報報導，1月21日下午，赴新疆出席「出席中國—烏茲別克地方合作論壇」的烏茲別克副總理霍扎耶夫與新疆自治區黨委書記馬興瑞、自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜會見，馬興瑞強調將積極落實兩國元首重要共識，進立「雙方地方領導及各領域負責人常態化聯繫機制」。這一機制是新的合作機制。

就中吉烏鐵路議題，大陸駐烏大使于駿日前接受烏茲別克民族新聞社專訪時指出，「將推動中吉烏鐵路儘快開工建設」；吉爾吉斯總統扎帕羅夫則在近日的卡巴爾通訊社專訪時強調，中吉烏鐵路讓我們深思。總金額非常大。但吉國將從一個死胡同變成一個過境國。這條鐵路將為吉爾吉斯人民和國家服務終生。「我們正在考慮以另一種方式實施該項目，而不是通過外部借款。我們會儘快解決這個問題並開工建設」。