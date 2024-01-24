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新疆7.1強震3死5傷 逾萬人急轉移

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸天災不斷，新疆阿克蘇昨晨發生強震，圖為救難人員在新疆烏什縣了解災損情況。（新華社）
大陸天災不斷，新疆阿克蘇昨晨發生強震，圖為救難人員在新疆烏什縣了解災損情況。（新華社）

大陸近日天然災害頻發，在廿二日雲南昭通市鎮雄縣嚴重土石流事故後，昨晨新疆阿克蘇地區烏什縣發生規模七點一強震，據央視通報，前者已造成卅一人罹難，後者已知三人死亡、五人受傷。由於兩地均零度以下低溫，昭通更有雨夾雪，救援難度極高。

據大陸地震台測定，昨晨二時九分，新疆阿克蘇地區烏什縣發生規模七點一地震，震源深度廿二公里，至昨下午，記錄到規模三以上餘震七十次，最大餘震規模五點三。陸國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動地震三級應急措施。

所幸新疆強震地區屬於偏遠山區，居民較少，據央視昨晚通報，地震已造成三人罹難、五人受傷。另有四十七間房屋倒塌。災區轉移安置一萬二四二六人，救災等各項工作仍在進行。

大陸天災不斷，新疆阿克蘇昨晨發生強震，圖為當地居民臨時安置在體育館。（新華社）
大陸天災不斷，新疆阿克蘇昨晨發生強震，圖為當地居民臨時安置在體育館。（新華社）

雲南土石流已31死

至於廿二日在雲南昭通市鎮雄縣發生造成十八戶、四十七人被埋的嚴重土石流事故，目前也仍持續搜救中，截至昨晚，共搜救出卅一名失聯人員，均無生命跡象，當地並實施緊急移轉安置二二三戶共九一八人，已出動救援力量一千多人。北青報報導，有人透露，一戶人家剛好辦酒席，招呼親戚吃飯，不料十七口人全被埋在地下。

據大陸氣象台發布，未來三天，新疆烏什縣震區以多雲到晴為主，氣溫為零下十三至零下十二度，雲南昭通則為零下四度至一度，陰天有小雪或雨夾雪。

吳釗燮關懷陸災民 罕見發簡體字貼文

【記者陳熙文／台北報導】中國大陸連日發生天災，外交部昨於社交平台「Ｘ」發文，罕見用簡體字表示，「看到雲南山崩和新疆強震的天災，造成損害和傷亡，在天寒地凍之際，表達誠摯的關懷，希望災區盡快復原」。文末用「ＪＷ」（Joseph Wu）署名，代表是由外交部長吳釗燮親自發文。

對於吳釗燮為何突然用簡體字向中國大陸釋出善意，外交部表示，吳釗燮的貼文已寫得很清楚，就是希望表達對災民的關懷。對於使用簡體字，外交部未多做解釋。

新疆 地震

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