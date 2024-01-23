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稀土競爭浮上檯面？陸國安部發布《神隱特偵組》漫畫 陸媒強調保護礦產資源

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中國國安部於1月21日在其官方微信帳號上發布了《神隱特偵組》這套連載漫畫的第一集。圖／德國之聲中文網
中國國安部於1月21日在其官方微信帳號上發布了《神隱特偵組》這套連載漫畫的第一集。圖／德國之聲中文網

中國國安部於上周日（1月21日）在其官方微信帳號上發布了《神隱特偵組》這套連載漫畫的第一集，描繪安全部門的人員發現一群在偏僻的「西山」山區，有「可疑」人員假借開發房地產的名義，進行測繪活動，他們在「提取礦石樣本，鬼鬼祟祟，十分可疑」。

勘探人員的頭目是一名「長頭髮」。漫畫中沒有提及是否涉及外國政府或機構，但漫畫裡一段安全人員的對話告訴人們要提告警惕，「原本一些初級礦產品已成為稀缺的戰略資源，而我國這類礦產的儲備量非常豐富，境外組織早就盯上了」。

漫畫中，國安部的兩名偵察員假裝迷路深入西山，接觸「可疑者」。而這裡勘探的礦產是「突破現有超導技術的關鍵材料」。

路透社在報導這套漫畫時寫道，漫畫描繪了外貌上看起來像外國人的角色在秘密獲取提取稀土的資訊。

中國是全球最大的稀土生產國，佔全球精煉產量近90%。去年，中國對在晶片製造領域廣泛使用的鍺和鎵化合物元素出口實施了限制，理由是為了保護國家安全和利益。此外，中國還禁止出口用於生產稀土磁鐵的技術，實施對提取和分離稀土的技術的禁令。

稀土廣泛用於激光、軍事裝備和消費電子產品中，隨著新能源汽車、風力發電和逆變空調的迅猛發展，全球對稀土的需求不斷增長。

中國對稀土領域加以限制之前，美國已對中國獲取先進晶片和晶片製造工具實施了卡脖子政策，禁止向中國出口，其理由是，相關高科技將推動人工智能和先進計算機在軍事領域的突破。

路透社在報導漫畫時提及無法聯繫到中國國安部，以獲取進一步的評論。

國安部的地位在增強

《神隱特偵組》漫畫集在今年1月7日正式上線時，首先介紹了幾名主角：小安、丹丹、阿哲、老譚、王處長等。國安部在微信帳號上自稱這是首部國安題材的連載漫畫。在介紹這套漫畫時，中國國內媒體一般強調保護關鍵礦產資源的重要性，在中美地緣政治緊張的背景下，全球對稀土的競爭已轉變為國家安全問題。

英國的《金融時報》在關注了中國國安部的連載漫畫後寫道，除了與美國及其盟友的地緣政治緊張關係外，習近平領導下的中國還面臨經濟增長放緩等風險，在這樣緊張的環境中，有分析人士表示，國家安全部的政治地位和實力得到增強。就在本月，中國國安部宣布破獲了一起為英國軍情六處獲取情報的間諜案。

（綜合報導）

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