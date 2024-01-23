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雲南土石流埋47人 降雪難救援

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸雲南昨晨發生嚴重土石流事故，造成十八戶、四十七人被埋。因當地山高坡陡、降雪低溫，救援難度增大。（新華社）
大陸雲南昨晨發生嚴重土石流事故，造成十八戶、四十七人被埋。因當地山高坡陡、降雪低溫，救援難度增大。（新華社）

大陸雲南省昭通市鎮雄縣涼水村昨晨發生嚴重土石流事故，造成十八戶、四十七人被埋，昨截稿前已知八人救出後無生命跡象。搜救工作仍在進行，但因當地降雪、低溫，增大救援難度。有村民表示，老房大部分是石頭建造，村民被壓得很深，加上降雪之後特別冷，埋在地下的人很容易失溫，不知道能不能撐住。

雲南省鎮雄縣災害處置指揮部昨通報，廿二日五時五十一分，雲南省昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村合興、和平村民小組（聚落）發生山體滑坡（土石流）。初步核查，災害共造成十八戶、四十七人被埋。至昨晚十時，搜救出失聯人員八人，已無生命跡象。當地緊急轉移民眾五百餘人，組織救援力量三百餘人。

綜合新京報等陸媒消息，當地村民表示，發生土石流的合興、和平村是涼水村兩個聚落，位於山腳，大概居住一百多戶、五百多人，多為彜族，靠種玉米和馬鈴薯為生。

圖為救援人員將一名被困村民救出。（央視新聞）
圖為救援人員將一名被困村民救出。（央視新聞）

當地降雪天氣和陡峭地形，為救援工作增加極大難度。事發前一晚，當地遭遇較大降雪，目前降雪有所減小但仍在持續，最高溫僅零度左右。此外，發生土石流的兩個村民聚落，房屋沿山腰至山腳分散修建，海拔落差較大，山高坡陡。有村民描述土石流發生時的情況說：「天還沒亮，山體滑坡了，聲音很大，還晃了一下，感覺就像是大地震。」還有人說，等她起來後，才知是不遠的村落發生了土石流，有很多戶人家被埋。

提及現場救援情況，村民雷女士表示，涼水村的老房子大部分是用石頭建造，村民被壓得很深，現場的挖土機和鏟車根本撬不動，「現在村裡特別冷，埋在地下的人很容易失溫，不知道能不能撐住」。

還有村民說，廿一日他離家去外地，躲過了災難，他家的房子被埋，一個大人和三個孩子被困，至今聯絡不上。雖有挖土機進入村裡救援，但工人說石頭太大，挖土機也沒辦法。目前當地仍下著小雪，氣溫已跌至零下，村民大多被轉移到附近的學校安置。

事發前晚，昭通出現強降溫天氣，高海拔地區出現雨夾雪、局部中大雪。應急管理部通報，昨至今日雲南中東部仍持續雨雪降溫，救災避災人員需做好防範措施。大陸國家主席習近平指示全力搜救失聯人員，副總理張國清率小組趕往現場。

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