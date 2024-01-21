卸任沉寂後近日頻現身！陸前副外長樂玉成引關注 大談外交：前方有顛簸

中共二十大前曾是大陸外長熱門傳聞人選之一前副外長樂玉成在沉寂一段時間後，近日頻頻現身。本月19日，樂玉成出席中國人民大學重陽金融研究院舉辦的「第十屆（2024年・春季）宏觀形勢論壇」大談中國外交引發關注。展望新的一年，樂玉成說，2024年可預見的好消息不多。他只能提醒大家：「繫好安全帶，前方有顛簸」。

樂玉成現年61歲，長期任職於中共外事部門，曾任大陸駐俄羅斯公使、駐哈薩克大使、駐印度大使、中共中央外事辦副主任、外交部副部長等職。

中共二十大召開前，樂玉成於2022年6月轉任大陸國家廣電總局副局長。2023年7月28日，大陸人社部網站發布國務院人事任免消息，樂玉成被免去國家廣播電視總局副局長職務。

自去年7月從廣電總局退休後，樂玉成一直未被安排任大陸全國政協委員或其他職務，被認為似乎已徹底裸退。但近期樂玉成又頻頻出席各種活動並發表他對中國外交與國際事務的看法，引發坊間若干揣測。

除了19日出席中國人民大學前述這場論壇，公開資料顯示，本月16日，上海市美國問題研究所學術委員會年會暨「2024年中美關係展望」研討會在上海市社聯召開，樂玉成出席並作重點發言。

本月10日，由中國經濟體制改革研究會主辦的第二十屆中國改革論壇在北京舉行，樂玉成也出席並發表主旨演講。據北京日報報導，樂玉成在演講中表示，2024年毫無疑問仍是一個不確定的世界，主要大國關係依然複雜難解，世界經濟將繼續緩慢前行。而2024年世界最大的確定性，還是中國經濟大勢長期向好的基本趨勢不會改變。

據網路媒體《觀察者網》報導，樂玉成在19日這場論壇中則指出，今年全球將有70多場選舉，包括美、俄、英、印度、歐洲議會等主要大國和地區，不論選舉結果如何，都將對這些國家政局和國際情勢帶來重大影響。

他並預期，今年烏克蘭危機和以哈衝突外溢效應將進一步擴大，霸權主義強權政治不會消停，全球經濟復甦仍將面臨重重困難與挑戰。而今年影響經濟發展的地緣政治、大國博弈，保護主義等仍會突出，全球經濟情勢不容樂觀。

樂玉成認為，今年全球性問題和挑戰將有增無減，包括氣候變化、人工智慧、能源危機、糧食安全、供應鏈阻塞等問題將日益嚴重。因此在演講的最後，樂玉成說，「祝大家2024飛行平穩，全都軟著陸，順利抵達各自的目的地。」