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王毅訪問牙買加 總理霍尼斯稱堅定奉行一中政策

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
牙買加總理霍尼斯20日與大陸外長王毅會晤時稱強調，牙買加將繼續堅定奉行一個中國政策。（圖／取自大陸外交部官網）
牙買加總理霍尼斯20日與大陸外長王毅會晤時稱強調，牙買加將繼續堅定奉行一個中國政策。（圖／取自大陸外交部官網）

中共中央政治局委員、外交部長王毅近期在中美洲展開訪問行程，20日於牙買加首都金斯敦與牙馬家總理霍尼斯（Andrew Holness）會晤，牙買加外交、財政、衛生、基礎設施等多位政府內閣部長皆與會參加。霍尼斯強調，牙買加將繼續堅定奉行一個中國政策，將中牙關係置於優先位置。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，中方讚賞牙買加堅定奉行對華友好政策，恪守一個中國原則，感謝牙買加理解並支援中方維護核心利益。中國主張大小國家一律平等，堅持國際關係民主化，從不干涉任何國家內政，從不搞地緣政治爭奪，從不強迫別國選邊站隊。尊重牙買加選擇具有本國特色的制度和生活方式，支援牙買加維護主權獨立和民族尊嚴，在地區和國際事務中發揮更重要作用。

王毅指出，牙買加是首批與中國簽署「一帶一路」合作備忘錄的加勒比海國家和首個簽署「一帶一路」合作規劃的西半球國家，中牙共建一帶一路前景廣闊，期待與牙方加強發展戰略對接，擴大各領域合作，密切人文交流，夯實中牙友好民意基礎。

此外，王毅還說到，願為希望實現快速發展同時保持獨立性的發展中國家提供有益借鑑，雙方可分享治國理政經驗，實現共同發展。

霍尼斯則表示，2009年有幸接待時任大陸國家副主席習近平訪牙，2019年訪華期間又與習近平共同宣布將中牙關係提升為戰略夥伴關係，同時也為雙邊關係注入強勁動力。他並稱，中方在牙買加遇到困難時毫不遲疑伸出援手，雙方務實合作有力支持牙買加經濟發展和民生改善。牙買加將繼續堅定奉行一個中國政策，將中牙關係置於優先位置，致力於打造強有力的中牙戰略夥伴關係，期待擴大牙中各領域合作，吸引更多中國投資。

王毅 尼斯 一帶一路

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