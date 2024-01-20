中美金融工作組第三次會議結束 就兩國貨幣和金融穩定等溝通

根據中國人民銀行網站昨深夜發布訊息，2024年1月18到19日，中美金融工作小組在北京舉行第三次會議。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並致詞。雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖主義融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

人行訊息指出，這次中美金融工作小組會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長奈曼共同主持。中國財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及聯準會、美國證券交易委員會等相關部門參會。

人行表示，雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖主義融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。會議也聽取了技術專家小組關於銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制的報告。

最後，人行指出，雙方同意繼續保持溝通。