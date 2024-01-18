陸外長王毅到訪非洲4國 各國對台灣議題表態成外交重點

大陸外長王毅，17日已經結束在非洲4國的訪問，除了延續34年來大陸外長的慣例外，這次訪問時值13日台灣的總統與立委選舉結束，台灣議題成為王毅此訪的外交焦點。

根據大陸外交部官網消息，王毅13日至18日應邀訪問埃及、突尼西亞、多哥、象牙海岸，18日轉往巴西、牙買加訪問。截至17日，四國官方都已經針對台灣大選後的兩岸關係有所表態。

1月14日埃及總統塞西在開羅表示，「埃及將始終堅持一個中國原則，反對干涉中國內政」，王毅則指「感謝埃及支持中方正當立場」。埃及外長舒克里則在會談時，強調「埃方恪守一個中國原則，堅定不移支持中方維護國家統一穩定和發展，支持中方在涉疆、涉港等問題上的正當立場」，王毅再度表示「讚賞」。

而阿拉伯聯盟秘書長蓋特14日也向王毅提到，「阿盟堅定支持一個中國原則，支持『一國兩制』，反對在人權、涉疆問題上搞『雙重標準』，反對干涉中國內政」。

也正是在埃及開羅，王毅針對台灣大選表示，《開羅宣言》、《波茨坦公告》這一系列具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。「國際上誰要違反一個中國原則，就是干涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對」。

1月15日，王毅到訪第二國突尼西亞，突尼西亞總統賽義德向他表示「突方恪守一個中國原則和聯大2758號決議，支持中國在全部國土上行使主權」；突國外長阿馬爾也提到「我願重申，突方始終堅定奉行一個中國原則」。王毅則感謝突方支持。

1月17日，多哥總理多貝繼續向王毅表示，「多哥堅定奉行一個中國原則，支持中國早日實現國家統一」；多哥外長迪塞則指出，「多哥永遠堅定站在中國一邊，恪守一個中國原則，支持中方維護主權安全和領土完整」。王毅則向迪塞強調，「真朋友就是在關鍵時刻相互支持。感謝多哥支持中方的正義立場」。

1月17日王毅則與象牙海岸總統瓦塔拉會見，瓦塔拉強調，「象牙海岸在台灣問題上的立場清晰明確,那就是，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。我們將繼續恪守一個中國原則」，王毅則對此指出「高度讚賞」。

王毅18日將轉往中南美洲的巴西、牙買加訪問，兩國是否也會有對台灣議題的進一步表態，值得關注。