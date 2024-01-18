多哥高層會見王毅 總理多貝：支持中國早日實現國家統一

據大陸外交部網站消息，當地時間2024年1月17日，西非國家多哥總統福雷、多哥總理多貝分別在洛美會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。福雷表示，多哥永遠相信中國，將堅持弘揚友善傳統，深化各領域合作。當今世界動盪不定，非洲和平發展面臨新挑戰，更需要中國的支持和加強非中合作。總理多貝則說，多哥堅定奉行一個中國原則，支持中國早日實現國家統一。王毅與福雷會談時也說，21世紀是中國振興的世紀，將始終與非洲一起堅定地站在一起。

福雷高度評價多中關係和務實合作，表示在中非合作論壇框架下，多哥和非洲各國基礎設施建設得到大發展。非洲經濟實現加速，安全更有保障，人民得到實惠，這些都離不開中國的長期無私幫助。多哥讚賞中方在國際上主持公道，反對干涉非洲內政，為非洲和平發展發揮了不可或缺作用。

他表示，非洲人民需要中國這樣的朋友，照顧非洲實際，傾聽非洲訴求，從不將自己意志強加於人。作為非中合作的受益者，多哥永遠相信中國，將堅持弘揚友善傳統，深化各領域合作。當今世界動盪不定，非洲和平發展面臨新挑戰，更需要中國的支持和加強非中合作。

王毅表示，中國理解非洲、相信非洲，只要非洲團結起來，獨立自主、聯合自強，找到適合自身國情的發展道路，就能夠克服困難，創造新機。他說，21世紀是發展中國家振興的世紀。中國將始終與非洲一起堅定地站在一起，支持非洲加速自主發展，推動中非合作提質升級，讓更多中非合作成果惠及多哥和非洲各國。王毅說，中國為發展中國家探索符合自身國情的發展道路提供了借鏡。我們願意與非洲分享發展經驗和機遇，實現中國和非洲共同的現代化。

多貝會見王毅時則表示，多哥欽佩中國舉世矚目發展成就，希望借鏡中方有益經驗，加強脫貧等各領域合作，創造更多就業，實現包容、永續成長。歡迎中國企業加大對多哥投資。

多貝表示，中非合作論壇為非洲加快發展發揮了至關重要的作用，多哥願同中方密切合作，籌備論壇新會議。多哥支持習近平主席提出的一系列重要全球倡議，願加強對接落實。目前薩赫勒地區面臨和平安全挑戰，希望同中方加強安全防務合作，打擊恐怖主義。

王毅表示，中國將持續支持多哥維護主權獨立、國家安全和民族尊嚴，協助多哥加速工業化進程。他強調，中非合作論壇已成為促進非洲發展的重要平台、中非團結合作的一面旗幟。他說，中國堅持高品質發展、高水準開放，將持續成為全球經濟成長的重要引擎，願與非洲各國分享機遇，加速各自現代化。

更早前，多哥外長迪塞也與王毅會談，迪塞說，多方高度讚賞中國幾十年來堅持外長開年首訪非洲的優良傳統。他願再次強調，多哥永遠堅定站在中國一邊，恪守一個中國原則，支持中方維護主權安全和領土完整。