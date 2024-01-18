陸將給愛爾蘭單方面免簽

大陸總理李強此次歐洲行最後一站到訪愛爾蘭，昨日先與愛爾蘭總統會見，隨後與該國總理會談。在北京發布的通稿中，愛爾蘭總理瓦拉德卡向李強表示，「愛方讚賞中國經濟社會發展取得的巨大成就，一貫恪守一個中國原則，希望中國早日實現和平統一」。

據新華社消息，李強在與瓦拉德卡的會談中宣布，大陸將給予愛爾蘭單方面免簽待遇，希望愛方為大陸企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。他並提到，雙方要持續擴大貿易規模，加強在綠色低碳發展、可持續農業、金融等領域合作，拓展數位經濟、生物醫藥、人工智慧等創新合作，「把合作的蛋糕越做越大」。

李強還指出，「希望愛爾蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮更大作用」。而瓦拉德卡除了表示希望中國早日實現和平統一外，還提到愛方願積極考慮為大陸公民訪愛提供更多便利，歡迎更多大陸企業赴愛投資興業。愛方支持進一步深化歐中合作。

此前李強向愛爾蘭總統希金斯表示，近年來雙方元首引領下，雙方關係穩步發展，務實合作成果豐碩。他認為雙方要加強相互理解和信任，充分照顧彼此重大利益與核心關切，推動雙方互惠戰略伙伴關係取得更大發展。他並呼籲雙方共同維護自由開放的國際貿易體系，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，踐行真正的多邊主義，「為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量」。

愛爾蘭總統府則發布新聞稿指出，在雙方討論過程中，希金斯延續二○一四年與大陸國家主席習近平就氣候變遷、全球貧困、糧食安全、全球衝突以及重塑發展以考慮債務等議題進行對話。希金斯特別提到即將舉行的聯合國人權理事會「普遍定期審議會議」，並介紹愛爾蘭在這些問題上的立場。