習近平「八個堅持」 要走與西方有別的「中國特色金融發展之路」

據央視新聞報導，大陸「省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班」16日上午在中共中央黨校開班。中共中央總書記習近平在開班式上強調，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合中國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。

習近平指出，中共十八大以來，大陸積極探索新時代金融發展規律，不斷加深對中國特色社會主義金融本質的認識，不斷推進金融實踐創新、理論創新、制度創新，積累了寶貴經驗，逐步走出一條「中國特色金融發展之路」。

針對「中國特色金融發展之路」，習近平提出八個「堅持」：

習近平說，這幾條明確了新時代新征程金融工作怎麽看、怎麽幹，是體現中國特色金融發展之路基本立場、觀點、方法的有機整體。

他並強調，金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力和綜合國力，同時具備一系列關鍵核心金融要素，即：擁有強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍。

習近平要求加快構建中國特色現代金融體系，同時著力防範化解金融風險特別是系統性風險，在市場准入、審慎監管、行為監管等各個環節，都要嚴格執法，實現金融監管橫向到邊、縱向到底。

習近平表示，要通過擴大對外開放，提高中國金融資源配置效率和能力，增強國際競爭力和規則影響力，同時要加強境內外金融市場互聯互通，積極參與國際金融監管改革，並且守住開放條件下的金融安全底線。

他還要求大陸各級領導幹部要增強金融思維和金融工作能力，堅持經濟和金融「一盤棋」思想，認真落實中共中央金融工作會議的各項決策部署，統籌推進經濟和金融高質量發展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。