陸學者預期ECFA惠台將全面中止 嚴打賴執政經濟基礎

針對台灣這次大選結果，廈門大學台灣研究院教授唐永紅接受中評社專訪時指出，未來在沒有「九二共識」政治基礎的情形下，ECFA中的關稅減讓安排與惠台讓利應該會全面中止。

唐永紅表示，不僅如此，大陸還應視民進黨當局損害大陸國家核心利益的言行，嚴厲打擊民進黨執政的經濟基礎與安全基礎，方能進一步讓台灣民眾體認到民進黨執政對台灣不僅沒有任何好處，只有切實的壞處。

針對台灣這次大選結果，唐永紅表示，民進黨近期不會從法理層面走完台獨「最後一里路」，因為這一定會引起台海戰爭，而大部分台灣民眾都想避戰求和；民進黨當局只會在美國等境外勢力願意出兵保護台灣的情況下才會加以推動。

他指出，大多數台灣民眾內心深處都期望將來有機會台獨，因此必須區分「台灣民眾」和「台灣同胞」。認同「九二共識」的才是同胞；支持、從事台獨的，勾連外部勢力的，乃大陸的「國家敵人」或「漢奸」。

他建議，大陸在實踐中要把「九二共識」這一抽象的政治概念和具象的民眾福祉緊密掛鈎，讓台灣民眾體認到「九二共識」會帶來安全上的好處、經濟上的好處、民生上的好處。並讓台灣民眾體認到搞台獨分裂、阻礙大陸國家發展有切切實實的壞處。如此，台灣民眾遲早就會知道該做如何選擇。

唐永紅認為，以民進黨為代表的台獨分裂勢力一直以來寄希望於美國的支持與保護，但未來四年這個可能性極小。

他指出，美國如今內憂外患，今年恰逢選舉年，外部還有兩場戰爭拖後腿，維持中美邦交關係還有著巨大現實利益難以割捨；在與中國的戰略競爭中「拉幫結派」尚未成型、「北約亞太化」尚未成軍、武裝台灣尚未到位，還需要為與中國攤牌爭取時間來做準備。因此，近期上美國會和中國繼續維持「鬥而不破」的局面。

唐永紅預期，至少在可預見的2028年之前，中美都會維持「鬥而不破」的局面，民進黨也不敢貿然修憲推動法理台獨，因此台海局勢總體可控；但民進黨必然會小動作不斷，如：繼續搞「去中國化」，阻礙兩岸人文社會交流，特別是會繼續與美國等外部勢力勾連，導致兩岸對抗態勢強化。

他表示，在中美戰略競爭過程中，民進黨當局會繼續勾連美國等外部勢力，這不僅將嚴重衝擊兩岸和平統一的可能性，升高統一前的代價、統一中的成本、統一後的治理難度，並將嚴重衝擊大陸國家發展與民族復興的環境，升高大陸國家發展與民族復興的代價與難度。