連續34年 陸外長開年首訪非洲

十三至十八日中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅應邀訪問埃及、突尼西亞、多哥及象牙海岸。這是中國外長連卅四年新年首訪非洲。

中新社報導，非洲問題專家、浙江師範大學非洲研究院院長劉鴻武說，王毅此行的埃及和突尼西亞是北非國家，多哥和象牙海岸是西非國家。看點一：埃及是非洲大國，地區影響力較大。今年元旦埃及成為金磚國家正式成員，在全球事務的參與度與發言權獲提升，此行將代表下一階段的中埃合作，也將推動落實金磚擴員後的新舉措。訪問突尼西亞則適逢今年是中突建交六十周年。特殊時間節點的訪問將進一步推動中突友好合作取得更大進展。

看點二：推動落實中非領袖對話成果，是此行重點之一，中方將就不同國家實際情況進行具體對接，助力非洲一體化和現代化事業步入快車道。

看點三：為中非合作論壇會議鋪路，今年中國將主辦第九屆中非合作論壇會議。

劉鴻武說，中非在國際事務將如何協調配合引人注目，紅海危機、以哈衝突、非洲地區熱點問題等，可能都會成為王毅訪問中非加強立場協調的重點。