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陸駐歐盟使團提醒各國 別向台獨勢力發出錯誤訊號

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
台灣大選結束後，大陸駐歐盟使團14日凌晨發布新聞稿，提醒各國不要向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。（路透）
台灣大選結束後，大陸駐歐盟使團14日凌晨發布新聞稿，提醒各國不要向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。（路透）

總統大選最終結果出爐，由民進黨候選人賴清德勝出。繼13日晚，大陸國台辦和外交部相繼發表評論後，中國大陸駐歐盟使團隨後在14日凌晨也發表聲明稱，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，並強調「維護台海和平穩定最關鍵的一條就是堅持一個中國原則」，希望歐方恪守一中原則，切實「謹言慎行」，不向台獨勢力發出錯誤訊號。

「中國駐歐盟使團」微信公眾號發布的新聞稿指出，台灣問題是中國大陸核心利益的核心，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。「維護台海和平穩定最關鍵的一條就是堅持一個中國原則。」

文中呼籲，希望歐方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實「謹言慎行」，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，並提醒要「多做有利於台海和平穩定的事」。

大陸國台辦發言人陳斌華13日晚針對台灣總統大選結果表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表台灣主流民意。「台灣是中國的台灣」，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，「改變不了兩岸同胞走近走親、愈走愈親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢」。

隨後，大陸外交部也在13日深夜發表新聞稿稱，無論台灣局勢怎樣變化，「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」的基本事實不會改變，中國政府堅持一個中國原則、反對台獨分裂、反對「兩個中國」和「一中一台」的立場不會改變，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識和穩固格局不會改變。

大陸外交部強調，「一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針」，相信國際社會將繼續堅持一個中國原則，「理解和支持中國人民反對台獨分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業」。

台獨 台海 外交部 陳斌華 中共 一中原則

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