選後對岸政策風向 五個關鍵時點

新總統出爐後，觀察大陸對台政策風向將有五個關鍵時間點，包括17日大陸國台辦例行記者會對台灣選舉回應、農曆年前召開的中共2024年對台工作會議，以及中共三中全會公報，習近平是否發表重要講話，大陸全國「兩會」上，全國人大是否會進行反獨、反分裂立法；另外，520新任總統就職談話對兩岸政策表態，都將牽動未來兩岸關係發展。

一位不具名的大陸涉台學者表示，今年針對兩岸工作會議可能會等到台灣政局比較明確的時候再開，主要是理清楚對台工作的方向，他表示「賴清德贏得選戰，大陸肯定接下來會加強對台的反分裂鬥爭。」

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，從3月中旬「兩會」閉幕到520總統就職之前，會是中共對台進行施壓的「重要關鍵期」；在520總統就職之後則是要高度關注美國總統大選對兩岸關係的影響。

張五岳強調，北京在選前利用經貿手段做出威懾，選後視情況是否加碼。這些作法目的不是要使兩岸經貿脫鉤，而是要凸顯「政治互信」對經貿的影響、要打開不合理的封閉大門，才能落實融合發展，讓台灣民眾有感。畢竟習近平與王滬寧等高層的說法中，「產業合作」、「共同市場」一直未曾消失。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠表示，今年「兩會」召開是觀察中共對總統大選與經貿關係背書的窗口，也要關注是否啟動「反分裂國家法」。

目前該法是只有名稱，沒有具體內容，賴清德當選，反分裂國家法可能清楚界定。

展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華表示，民進黨繼續執政，因為北京先前已對賴清德、蕭美琴定性為「台獨份子」，這是過去所未有，因此兩岸關係會持續處於嚴峻狀態。

政大名譽教授丁樹範表示，賴清德當選後，大陸可能會強化脅迫手段，因為要能對內交代，同時對美軍展示。且中共目前工具很多，包括武器展示、軍事演習、駭客網路攻擊、限制飛行區等。但不至於有戰爭，因為戰爭需要長時間準備。