中國大陸推5新政 吸引外國客

中國大陸於去年一月重啟國門，但「外國人不來中國了」卻成為過去一年的熱議話題。大陸當局昨推出五項便利外籍人員赴陸措施，包括放寬簽證條件、在北京等樞紐口岸廿四小時直接過境免辦查驗手續、在陸外籍人員可就近辦理簽證、可申辦再入境簽證、簡化申辦文件等，以吸引外籍人員訪陸、暢通人員往來。

為打通外籍人員赴陸經商、學習、旅遊的限制，大陸國家移民管理局昨宣布五項入境新政。一是急需赴陸從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，可憑邀請函件等證明文件向口岸簽證機關申辦口岸簽證後入境。

二是在北京首都機場、大興機場、上海浦東機場等九個國際機場，推行廿四小時直接過境旅客免辦查驗手續。三是若有正當合理事由需繼續在陸停留的外籍人員，可就近向停留地公安機關出入境管理機構申請簽證延期換發補發。

四是在陸外籍人員需多次出入境時，可憑邀請函向公安機關出入境管理機構申辦再入境簽證。五是簡化在陸外籍人員簽證證件申辦文件，如透過資訊共享可查詢到本人住宿登記、企業營業執照等資訊，可免予查驗紙本。