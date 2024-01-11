蔡英文路線是台獨路線？陸委會：兩岸互不隸屬是現狀

日前民進黨籍總統候選人賴清德說，將延續蔡英文總統的外交兩岸政策，大陸國台辦發言人則指出，蔡英文路線就是台獨路線，就此陸委會回應，重申中華民國是主權國家，「兩岸互不隸屬」是客觀事實及台海現狀。

大陸國台辦發言人陳斌華10日晚間抨擊賴清德拋出「中華民國災難說」、宣揚台獨謬論等，表明其倘若上台，將進一步推動台獨分裂活動。賴清德想創造的所謂「新局」，將是台海風高浪急的危局。陳斌華還強調，所謂「蔡英文路線」就是台獨路線、對抗路線、害台路線。

陸委會11日下午以新聞稿表示，中華民國是主權國家，「兩岸互不隸屬」是客觀事實及台海現狀。陸委會強調，蔡英文總統始終堅守「四個堅持」的兩岸政策路線，不挑釁、不冒進、不在壓力下屈服，堅定捍衛國家主權、安全及台灣民主自由體制，穩定兩岸局勢，獲得台灣主流民意及國際社會一致肯定。

同時陸委會還指出，近8年來中共當局不斷透過加大軍事威嚇、經濟脅迫，企圖強制台灣接受其「一中原則」的政治框架，才是造成台海情勢不穩定的根源。

陸委會最後呼籲中共當局，儘速放棄僵化思維、停止負面舉措，認真思考蔡總統所提，「發展兩岸可接受的互動基礎及和平共存之道」的善意主張，並應該更有自信地面對兩岸關係現狀，移除自我設定的無理障礙，與我方進行溝通對話，期能化解兩岸對立與分歧，為台海長遠和平與繁榮發展創造有利條件。